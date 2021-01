Arbeitsmarkt ist im Ilm-Kreis zum Jahresende stabil

Die Arbeitslosigkeit ist zum Jahresende in Mittelthüringen als einzigem Agenturbezirk, zu dem auch der Ilm-Kreis gehört, leicht gesunken. „Der Arbeitsmarkt war auch zum Jahresende 2020 robust. Die Unternehmen halten an ihren Fachkräften fest und nutzen Kurzarbeit – eine gute Entscheidung für Beschäftigte und Betriebe. Wir erwarten für den Januar allerdings einen saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit, denn dann werden die zum Jahresende auslaufenden Befristungen und Kündigungen statistisch erfasst“, sagt Simone Faßbender, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Erfurt.

Weniger arbeitslos Gemeldete als im November 2020

Die Arbeitslosigkeit ist zum Jahresende auch im Ilm-Kreis gesunken. 2995 Menschen waren im Dezember arbeitslos gemeldet — 24 weniger als im November, jedoch 410 beziehungsweise 16 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Während im Norden des Kreises die Arbeitslosigkeit sank, vor allem bei Jüngeren und Älteren sowie Menschen mit Schwerbehinderung, ist im Süden des Kreises die Arbeitslosigkeit minimal gestiegen. Der saisonale Effekt, der in den vergangenen Jahren zu steigenden Arbeitslosenzahlen vom November zum Dezember führte, sei in diesem Jahr abgeschwächt, heißt es seitens der Agentur. Damit lag die Arbeitslosenquote wie im November bei 5,4 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 4,7 Prozent.

Im Dezember zeigten in etwa so viele Unternehmen wie im November neu Kurzarbeit an: 73 Betriebe für 391 Beschäftigte. „Diese Zahlen geben jedoch keinen Hinweis darüber, wie viele Unternehmen zum Jahresende tatsächlich in Kurzarbeit waren, da in den meisten Fällen aufgrund des langen Bewilligungszeitraumes keine erneute Antragstellung notwendig war und die Unternehmen drei Monate Zeit für die Abrechnung des Kurzarbeitergeldes haben“, sagt Faßbender.

Kurzarbeit stabilisiert den Arbeitsmarkt

Die bislang abgerechneten Kurzarbeitsanträge für Frühjahr und Sommer zeigen, dass der Höchststand bei realisierter Kurzarbeit im Mai lag, so die Leiterin. Da betraf Kurzarbeit 747 Unternehmen mit 6000 Beschäftigten. Danach sank die Zahl der von Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten auf zuletzt im Juli 4437 Mitarbeitende in 486 Unternehmen. Damit betraf Kurzarbeit im Mai jeden sechsten Beschäftigten, im Juli noch jeden neunten. Am stärksten betroffen waren das verarbeitende Gewerbe, der Handel und das Gastgewerbe.

Zum Jahresende sank die Zahl der neu gemeldeten Stellen um 51 auf 238. Das sind in etwa so viele wie vor einem Jahr. Gesucht werden derzeit neue Beschäftigte vor allem über Personaldienstleister, im Verarbeitende Gewerbe, in Erziehung und Unterricht, im Gesundheits- und Sozialwesen und im Handel.