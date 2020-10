Arnstadt: Abschied von einem besonderen Team

Arnstadt. Chefin der Schwangerenberatung des Marienstifts in Arnstadt geht in Ruhestand

Acht Jahre lang war Sabine Raab die Leiterin der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle (SBK) des Marienstifts Arnstadt. Nun wurde sie in den Ruhestand verabschiedet.

„Ich war mein ganzes Berufsleben als Sozialarbeiterin tätig und hatte immer die Empfindung, dass dies auch meine Berufung ist“, sagt sie. „Meine letzten Arbeitsjahre als Leiterin der SKB waren die schönsten.“ Die Gründe dafür seien ihr herzliches, engagiertes Team, die gute und verlässliche Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Verwaltung und anderen Einrichtungen, die Wertschätzung, Offenheit, gemeinsame Feiern und Ausflüge gewesen. „Ich gehe voller Dankbarkeit und mit vielen positiven Erinnerungen.“

Auch die Zukunft der Schwangerenberatung weiß sie in guten Händen. „Meine Kolleginnen sind ein eingespieltes, verlässliches Team. Gemeinsam haben wir auch die sprachliche Vielfalt gemeistert, die uns ab 2015 verstärkt herausgefordert hat“, erinnert sie sich. „Inzwischen ist vieles leichter geworden. Wir können Dolmetscher-Programme nutzen, ein Projekt des Freistaats.“ Die Leitung der SKB hat nun Steffi Petratschek übernommen, die auf acht Jahre Erfahrung als Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin in der Schwangerenkonfliktberatung zurückblickt und seit 2018 im Marienstift arbeitet.

„Ich kann mir keine schönere Arbeit vorstellen, weil unsere Aufgaben so vielseitig sind“, sagt sie. „Wir beantworten alle Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt. Es sind oft ganz allgemeine Fragen zu Elternzeit, Elterngeld oder zu finanzieller Unterstützung durch die Thüringer Stiftung HandinHand. Es geht aber auch um sehr emotionale Themen und schwierige Situationen. „Schwangerschaft, Geburt und Familienplanung sind ganz besondere Lebensphasen, die jede Frau mit unterschiedlichsten Emotionen erlebt“, erläutert Steffi Petratschek.

Ratsuchende können sich werktags per Telefon oder Mail an die Beratungsstelle in der Rosenstraße zur Terminvereinbarung wenden. Coronabedingt werden die Rat suchenden Frauen derzeit bevorzugt telefonisch beraten.

Kontakte zur Schwangerenberatungsstelle sind möglich unter Telefon: 0 36 28 / 7 61 93 oder per E-Mail: schwangerenberatung@ms-arn.de.