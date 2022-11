Arnstadt: Adventskränze für den guten Zweck

Arnstadt. Die Melissantes-Schüler haben wieder viel vorbereitet:

Eine schöne Tradition ist der Adventskranzverkauf des Melissantes-Gymnasiums. Diesen Brauch wollen die Schülerinnen und Schüler auch in diesem Jahr fortsetzen. Am Dienstag, dem 22. November, sind die Jugendlichen zwischen 9 und 13 Uhr auf dem Markt unweit der Apotheke anzutreffen. Hier bieten sie ihre selbst gebastelten Adventskränze an, in die sie in den vergangenen Wochen viel Fleiß, Arbeit und kreative Ideen gesteckt haben. Übernommen haben die Schülerinnen und Schüler die Adventskranzaktion vom Wohnprojekt „Gemeinsam statt einsam“. Der Erlös des Kranzverkaufs soll wie in den Vorjahren gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung gestellt werden. Auch darüber informieren die Gymnasiasten gern.