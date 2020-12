Arnstadt: Anwohnerparkzone wird erweitert

Aufgrund des beschränkten Parkmöglichkeiten in der Innenstadt soll der Bewohnerparkbereich „C“ zum 1. Januar 2021 erweitert werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, können die Bewohner der Straßen Mittelgasse, Untergasse, Obergasse, An der Liebfrauenkirche, An der Brunnenkunst 1 - 3 sowie der Neutorgasse nun ebenfalls einen Bewohnerparkausweis beantragen. Die betroffenen Anwohner erhalten in den nächsten Tagen einen Brief mit weiteren Informationen. Der Bewohnerparkbereich „C“ beinhaltet künftig Parkmöglichkeiten in folgenden Straßen: Unterm Markt, Pfarrhof, Kirchgasse, Am Plan, An der Liebfrauenkirche, An der Brunnenkunst, Kohlgasse und auf dem Parkplatz „Johannisgasse“.

