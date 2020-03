Arnstadt: Bechsteinschüler holen Naturfilmpreis

Vier auf der großen Bühne. Hände schütteln mit Thüringens Umweltministerin. Glückwünsche entgegen nehmen als Preisträger des Thüringer Naturfilmpreises in der Kategorie „Schüler“.

Lampenfieber machte sich in Lorenzo Zeuner, Alisina Anwari, Mahdi Rahimi und Maxim Geyer breit, als sie vor wenigen Tagen zu Wolfgang Gaube ins Auto stiegen und nach Jena fuhren.

Doch aus dem großen Moment wurde nichts: Wegen der immer weiter steigenden Infektionszahl mit dem Corona-Virus wurde die Preisverleihung kurzfristig abgesagt. Die Tür zum Kinosaal blieb zu.

Stolz sind die Preisträger dennoch. Und auch ihre Fahrt nach Jena war nicht umsonst. „Wir durften an einem richtig guten Filmworkshop teilnehmen“, verrät Lorenzo Zeuner.

Neuntklässler haben bereitsErfahrungen mit Filmen

Dass er und seine drei Klassenkameraden gewonnen haben, freut den Neuntklässler, der die Ludwig-Bechstein-Regelschule besucht, noch immer riesig.

In der Bildungseinrichtung auf dem Rabenhold finden regelmäßig Projekttage statt, die die Kreativität der Schüler fördern. Kunst entsteht, es wird fotografiert, getanzt und gesungen. „Wir haben schon mehrfach Filmprojekte gemacht“, erklärt Lorenzo Zeuner.

Dann kam der Zufall ins Spiel. Der Freistaat Thüringen rief anlässlich der Thüringer Naturfilmtage, die Mitte März in Jena stattfinden sollten, einen Wettbewerb aus. Zunächst wurden Coaches gesucht, die Schülern und Studenten dabei behilflich sind, einen eigenen Beitrag zu erstellen.

Wolfgang Gaube, der als freiberuflicher Kameramann in Arnstadt lebt und an vielen Dokumentarfilmen beteiligt ist, schrieb daraufhin mehrere Schulen an mit der Frage, ob es Teams gibt, die sich am Wettbewerb beteiligen wollen. „Mir fielen daraufhin sofort Lorenzo Zeuner und seine Klassenkameraden ein“, verrät Schulsozialarbeiter René Heerlein. Der Kontakt zum Kameramann war schnell hergestellt. Im Herbst 2019 gab es die ersten Treffen.

Intensive Arbeit an einem griffigen Konzept

„Ohne Konzept kann man natürlich keinen guten Film drehen“, weiß Wolfgang Gaube. Er war erstaunt darüber, wie intensiv sich das Quartett im Vorfeld schon Gedanken gemacht hatte. Ziel war, eine Satiresendung a la „Heute Show“ auf die Beine zu stellen.

„So etwas ist schwierig“, weiß Wolfgang Gaube. Die Pointen müssen bei solchen Formaten sitzen, sonst verliert man nach wenigen Sekunden seine Zuschauer.

Immer wieder sprach er mit den Neuntklässlern über deren Drehbuch. Gags wurden angepasst, manches verworfen und umgeschrieben. „Die besten Sendungen sind die, die sich einfach so weggucken“, erklärt Wolfgang Gaube. Man dürfe ihnen nicht anmerken, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. „Tatsache ist aber: Um das zu erreichen, muss man richtig schwitzen.“

Er war im selben Alter wie die Bechstein-Schüler, als er sich in das Filmemachen verliebte. Damals besuchte Gaube einen Filmclub, lernte dort das erste Handwerkszeug für seinen späteren Beruf. „Mich freut, dass ich mit diesem Projekt einen Teil dessen, was mir der Filmclub gegeben hat, an den kreativen Nachwuchs weitergeben kann“, sagt der Kameramann.

Neuer Drehort erweistsich als Glücksfall

Dass es hinter den Kulissen immer mal wieder kracht, ist normal, weiß Wolfgang Gaube. Das gibt wichtige Impulse für den kreativen Prozess. Auch Lorenzo Zeuner berichtet von einem Streit, der zunächst für Missstimmung, dann aber für ein gewaltiges Aha-Erlebnis sorgte. „Wir wollten eigentlich in der Aula unserer Schule drehen“, sagt er. Alles war aufgebaut und bereit. Wolfgang Gaube jedoch kam in diesem Moment mit einem unerwarteten Vorschlag um die Ecke: Er wollte den vier Filmemachern einen Ort zeigen, der seiner Meinung nach die perfekte Kulisse bilden würde.

Widerstrebend fuhren die Vier mit ihm in die Quenselstraße zu Andreas „Charly“ Krause, der einen ganz besonderen Partykeller geschaffen hat: Er baute eine Filmkulisse nach. Die Bechstein-Schüler, die sich zuvor noch geärgert hatten, standen staunend in einer goldglänzenden Nautilus-Bar. „Die Kulisse war wirklich perfekt“, sagt Lorenzo Zeuner lachend. Der Ärger darüber, den Dreh nicht so beginnen zu können, wie es die Neuntklässler geplant hatten, war schnell verraucht. Flink wurden Sitzgelegenheiten aufgestellt, und schon konnte es losgehen.

Vier Drehtage später gab es genügend Material, um die zwanzigminütige Show „Joker Paradise“ zusammenschneiden zu können. Blitzgescheite Witze und Interviews mit „Promis“ und „Normalsterblichen“ wechseln sich ab, auch Ausflüge in die Geschichte gibt es. Gedreht wurden diese in schwarz-weiß. Ein Konzept, das die Jury überzeugte.

Eine Preisverleihung gab es für die Preisträger zwar nicht. Dafür aber jede Menge Zuspruch. „Wir machen weiter, wollen gern weitere Shows entstehen lassen“, sagt Lorenzo Zeuner. Er dankt nicht nur Wolfgang Gaube und René Heerlein, sondern auch den Lehrern der Bechsteinschule. Die unterstützten das Projekt nämlich auch – durch Freistellungen und indem sie sich als Interviewpartner zur Verfügung stellten.

Mit Charly Krause gibt es auch schon Absprachen. Wenn die vier Bechstein-Filmschaffenden möchten, können sie in der Nautilus-Bar weitere Drehs durchführen. „Stoff für zwei, drei weitere Folgen haben wir schon“, verrät Lorenzo Zeuner. Und alle vier arbeiten daran, dass es noch mehr werden.

Alle Preisträgerfilme werden in den nächsten Tagen hochgeladen unter https://www.youtube.com/playlist?list=PLaGEhN4z3-dHfri3AXeKv12rutLckzHbt