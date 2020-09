Arnstadt: Beratung für Hörgeschädigte

Die Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigenbund bietet mit ihrem mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ am Montag, dem 7. September, eine kostenlose und unabhängige Beratung für Menschen mit Hörproblemen in der Zeit von 9 bis 11 Uhr an. Diese findet im Frauen- und Familienzentrum in der Rankestraße 11 in Arnstadt statt.

