Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstadt: Bestnoten für Ärzteteam

Als Leuchtturm in der deutschen Endoprothetiklandschaft bewerteten externe Auditoren zum wiederholten Male die Fachklinik für Orthopädie des Marienstifts Arnstadt. „Diese fachliche Einschätzung unabhängiger Experten würdigt die Expertise des Hauses in besonderem Maß“, sagt Petra Hegt, Kaufmännischer Vorstand des Marienstifts. „Sie ist das Ergebnis der besonderen Qualifikation aller Mitarbeiter. Patienten der Fachklinik profitieren davon und können darauf vertrauen, die für sie bestmögliche Behandlung zu erhalten.“

Der Expertenmeinung schließen sich auch große Publikumsmagazine an. So hat das Verbrauchermagazin „Guter Rat“ erneut Ärzte des Marienstifts zu den Besten ihres Faches gekürt: Prof. Dr. Maik Hoberg, Ärztlicher Direktor der Fachklinik für Orthopädie, wurde im Bereich Orthopädie ausgezeichnet. Sein Stellvertreter und Leitender Oberarzt Dr. Lutz Forke wird in der orthopädischen Rheumatologie hervorgehoben.

Das Magazin Focus führt erneut Chefärztin Dr. Christine Bollmann als Top-Medizinerin im Bereich der Kinderorthopädie in der diesjährigen Ärzteliste. Wegen der hohen Expertise besonders für die Behandlung von Kindern mit Schwerstmehrfachbehinderung ist die Arnstädter Kinderorthopädie Anlaufstelle für junge Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet. Dr. Bollmann widmet sich mit ihrem Team aus Spezialisten neben klassischen Erkrankungen im kinderorthopädischen Bereich insbesondere Kindern mit neuroorthopädischen Einschränkungen, etwa bei Cerebralparese, angeborener Querschnittslähmung, angeborener Gelenksteife oder bei Muskelerkrankungen. Regelmäßig sind die Kinderorthopäden in Studien und internationale Fachkongresse eingebunden.

„Diese Listung ist eine Anerkennung des breiten Leistungsspektrums und der hohen Behandlungsqualität an unserem Haus, die letztlich von allen Mitarbeitenden getragen wird“, sagt Petra Hegt. „Wir gratulieren den ausgezeichneten Ärzten und dem gesamten Team zu dieser Anerkennung.“