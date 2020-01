Arnstadt: Ein ausgelassenes Spektakel

Ulrike Kücker setzt den Blinker, fährt vorsichtig in die Parklücke. Dann hat sie Zeit, ein paar Worte zu wechseln. „Ich freue mich schon riesig auf den Sonntag“, sagt die Unternehmerin. Denn pünktlich um 11.11 Uhr wird sie im Vereinsheim des Arnstädter Karneval Clubs AKC am Schönbrunn als Prinzessin Ulrike die I. gemeinsam mit Prinz Marko I. auf die Bühne treten.

Das Arnstädter Prinzenpaar regiert seit dem 11. November. „Nun beginnen die närrischen Tage so richtig. Uns stehen acht verrückte Wochen bevor“, sagt Prinzessin Ulrike lachend.

Zum Prinzenempfang am Sonntag trifft sie erstmals auf das Ichtershäuser Prinzenpaar, Karolin I. und Marcus I. Doch nicht nur Hoheiten werden erwartet, sondern viele Förderer und Unterstützer des Vereins. „Ohne sie wären die Faschingsveranstaltungen gar nicht möglich“, weiß Kücker.

Sie persönlich freut sich sehr, wie viel Zuspruch sie und Marko I. in den letzten Wochen erfahren haben. „So viele Menschen bemühen sich, uns eine tolle Saison zu bereiten“, verrät sie. Das beginne bei den Kostümen und ende bei der Rundumversorgung - auch, wenn das Prinzenpaar auf Tour ist. Auswärtsauftritte stehen so einige an. Zur gemeinsamen Prunksitzung am 1. Februar in der Stadthalle etwa, aber auch in Ichtershausen, Plaue, Haarhausen und Dornheim. „Ein Besuch bringt mich zudem an meine karnevalistischen Wurzeln zurück“, verrät Ulrike Kücker. Es wird nach Schmira bei Erfurt gehen.

Gefeiert wird aber freilich auch am Schönbrunn – etwa am 9. Februar ab 15 Uhr beim Rentnerfasching, am 20. Februar ab 20.11 Uhr beim Weiberfasching und am 22. Februar ab 20.11 Uhr beim Hausfasching. Am 23. Februar geht es zudem ab 15 Uhr zum Kinderfasching in die Stadthalle.

Gespannt ist das Prinzenpaar schon auf den Faschingsumzug am 22. Februar. Das Gewand der Prinzessin bleibt bis dahin ebenso ein Geheimnis wie das Gefährt, das das Prinzenpaar durch die Gegend kutschieren wird. Verraten sei nur so viel: Die Wagen sind bereits im Bau, die Zuschauer dürfen sich auf ein ausgelassenes, buntes Spektakel freuen. „Es wird toll“, ist Prinzessin Ulrike sicher. Und lädt alle Arnstädter und ihre Gäste zum Mitfeiern ein.