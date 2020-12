Zweimal im Monat bittet die ConnectKirche zum Sonntag mit Freunden in den Prinzenhofkeller. (Archiv)

Beim „Sonntag mit Freunden“ am 20. Dezember um 10 Uhr im Prinzenhofkeller hinter der Bibliothek geht es in weihnachtlicher Atmosphäre darum, warum Großzügigkeit Vorteile für die Ewigkeit bietet. In der aktuellen Themenreihe der ConnectKirche Arnstadt werden die vielfältigen Vorteile von Großzügigkeit beleuchtet.