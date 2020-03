Der Geschäftsführer von „Arnstadt Kristal“, Christian Heller, übergab am Dienstagmittag an Festivalmanagerin Alexandra Lehmann und Jörg Neumann, dem Chef des Kulturbetriebes der Stadt (von links), die Erinnerungspräsente für die Künstler des Bach-Festivals 2020. Noch steht der Termin vom 19. bis 22. März.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstadt: Entscheidung über Bach-Festival fällt täglich neu

Das Bach-Festival steht vor der Tür. Vom 19. bis 22. März sind eine Vielzahl von Konzerten in einer Vielzahl von Veranstaltungsorten mit einer Vielzahl von Besuchern geplant. Und die kommen seit Jahren nicht nur aus Arnstadt und Umgebung, sondern aus ganz Deutschland und teilweise auch aus dem Ausland. Es ist eine der größten kulturellen Veranstaltungen im Ilm-Kreis. In Zeiten der Corona-Krise hat der Veranstalter eine besondere Verantwortung. „Die aktuellen Meldungen zur Ausbreitung des Coronavirus nehmen wir als Veranstalter des Bach-Festivals sehr ernst. Wir informieren uns täglich bei den entsprechenden Stellen über die Einschätzung der aktuellen Gefährdungslage in Thüringen. Aktuell gibt es im Ilm-Kreis keine begründeten Verdachtsfälle und somit werden die Vorbereitungen für das 16. Bach-Festival planmäßig weitergeführt. Stand heute (Dienstag) findet das Bachfestival Arnstadt vom 19. bis zum 22. März statt. Entsprechend der weiteren Entwicklung werden wir selbstverständlich fortlaufend informieren“, heißt es vom Veranstalter, dem Kulturbetrieb Arnstadt.

Festivalmanagerin Alexandra Lehmann vom Kulturbetrieb der Stadt kündigte am Dienstag gegenüber unserer Zeitung an, täglich auf der Internetseite des Bach-Festivals über den aktuellen Stand zu informieren. „Sollten allerdings übergeordnete Behörden entscheiden, dass es nicht stattfinden kann, dann können wir daran dann auch nichts ändern, auch wenn das natürlich für uns der Supergau wäre.“ Mit den beteiligten Künstlern aus ganz Deutschland steht sie ebenfalls in ständigem Kontakt, auch hier habe noch niemand irgendwelche Bedenken geäußert. Kantor Jörg Reddin, der für das Programm verantwortlich ist, sagte: „Letztlich ist es der Bürgermeister, der rotes oder grünes Licht gibt oder besser gesagt: Der es geben muss. Wir hoffen natürlich alle, dass es das grüne Licht ist.“

Egal ob beim Bach-Advent oder beim Bach-Festival – in der Bachkirche bleibt dann meist kein Platz mehr frei, über 800 Besucher fasst sie. Foto: Hans-Peter Stadermann / TA

Bei Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) glühen natürlich in diesen Tagen die Telefonleitungen. „Wir sind in ständigem Kontakt mit anderen Bürgermeistern, mit dem Gesundheitsamt, mit dem Landratsamt und auch mit der Landesregierung, das ist in diesen Zeiten ganz wichtig und geboten“, sagte er am Dienstag unserer Zeitung. Thema dabei ist auch immer wieder, wie man mit Großveranstaltungen umgeht. Und man beobachtet auch ganz genau, wie es andere Kommunen handhaben. In Mühlhausen beispielsweise wurde jetzt ein für den 14. März geplantes Konzert mit Ludwig Güttler abgesagt, er soll auch in Arnstadt auftreten. In anderen Kommunen betrifft das Kongresse oder – wie im Saale-Orla-Kreis – alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern. In die Bachkirche in Arnstadt passen etwas über 800 Besucher. Ebenfalls bereits abgesagt wurde in Ilmenau das „Wunderland der Träume“ in der Festhalle, das am 15. März stattfinden sollte.

Auch am Dienstagnachmittag gab es bei Spilling wieder eine Krisensitzung zum Thema. Und fast zeitgleich kam aus dem Erfurter Gesundheitsministerium die Anweisung: „Die Kommunen erhalten die Weisung zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzt: Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sollen vorerst nicht mehr stattfinden. Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Teilnehmern nach Prüfung nur im Ausnahmefall.“ Spilling wartet nun auf den entsprechenden Erlass, er rechnet mit ihm spätestens am Mittwoch. Dann müsste man noch überlegen, ob man beim Gesundheitsamt den Ausnahmefall mit 500 bis 1000 Besuchern beantragt. Er sagt aber auch: „Am Mittwoch oder in den nächsten Tagen kann alles anders werden.“

Spilling machte seine Linie deutlich: „Prävention ist für mich das A und O und das Allerwichtigste. Lieber das öffentliche Leben für eine bestimmte Zeit auf das Notwendige reduzieren und falls nötig auch herunterfahren, als auch nur ein Leben oder die Gesundheit vieler zu gefährden. Natürlich weiß ich auch, was es für Arnstadt und die Arnstädter bedeuten würde, das Festival abzusagen.“ Im Augenblick sei alles noch in der Schwebe. Am Dienstagnachmittag jedenfalls gab es noch keine Neubewertung der Situation, das heißt: Das Bach-Festival steht noch nicht zur Disposition.

Die Vorbereitungen für den Autofrühling sowohl in Ilmenau am 12. April als auch in Arnstadt am 26. April – beides ebenfalls Veranstaltungen mit mehreren tausend Besuchern – laufen derzeit noch ganz normal weiter. Das bestätigten Heiko Zitzmann, im Arnstädter Rathaus verantwortlich für Veranstaltungen und Märkte, und Undine Göbel, die Chefin der Ilmenauer Kaufleute. Sie sagte am Dienstag, dass man aber auch dort die Situation im Blick habe und täglich neu bewerte. Erfurt hat nach der Anweisung aus dem Gesundheitsministerium erst einmal alle größeren Veranstaltungen mit mehr als tausend Besuchern bis zum 10. April abgesagt.

Tagesaktuelle Informationen, ob das Bach-Festival stattfindet, findet man im Internet unter bach-festival.de