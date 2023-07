Arnstadt: Ermittlungen in alle Richtungen

Arnstadt. Trotz des Obduktionsberichtes kann ein Gewaltverbrecherin an der 88-jährigen Arnstädterin noch nicht ausgeschlossen werden.

Die Mordkommission sowie die Kriminalpolizei Gotha ermitteln weiterhin nach dem Tod einer 88-jährigen Frau in Arnstadt. Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen bestätigt, dass die Frau im Betreuten Wohnen im Arnstädter Lohmühlenweg lebte.

Der „Anfangsverdacht einer Straftat“ bestehe weiterhin, so Grünseisen. Die Obduktion der Frau habe zwar ergeben, dass „viel für ein Unfallgeschehen“ spricht, dennoch werde weiter in alle Richtungen ermittelt, weil „ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen“ werden könne, so der Oberstaatsanwalt.