Arnstadt: Erneut Vandalismus im Schlossgarten

Fassungslos reagierten am Dienstag die Mitglieder des Neideckvereins, als sie zu ihrem Vereinssitz, dem Gärtnerhäuschen im Arnstädter Schlossgarten, kamen. Am Montag strahlte die Fassade noch in hellem Gelb. Über Nacht war sie indes beschmiert worden. Es ist nicht das erste Mal, dass der Verein Opfer von Vandalen wurde: Anfang Oktober letzen Jahres war das Relief am Gärtnerhäuschen gestohlen worden. Im März wurde dann in die Neideckruine eingebrochen. Der Multicar des Vereins wurde dabei zu Schrott gefahren. „Wir sind entsetzt und wütend über den erneuten Vandalismus. In ehrenamtlicher Arbeit setzen wir uns dafür ein, Werte zu erhalten und für Einheimische und Gäste zugänglich zu machen“, so der Vorsitzende Andreas Adolf. Die Polizei wurde informiert.

