Arnstadt: Falschparken wird ab 15. Januar teuer

„Hier brauchen Sie nicht zahlen, da kommt eh niemand.“ Als Hans-Jürgen Kühn vor wenigen Tagen diesen Satz hörte, „war bei mir endgültig der Kanal voll“. Der 75-Jährige ist Besitzer des kleinen Parkplatzes in der Ritterstraße. Die Parkgebühren sind moderat – insbesondere für Kurzparker oder jene, die aus beruflichen Gründen ganztags dort stehen. „Ein Vermögen verdiene ich hier nicht. Im Gegenteil: So ein Parkplatz ist teuer“, verweist Kühn auf Versicherungsbeiträge und Unterhaltungskosten.

Zahlungsmoral wird immer schlechter

Was ihn wurmt: Über die Jahre wurde die Zahlungsmoral der Parkplatzbenutzer immer schlechter. Obwohl an mehreren Stellen auf dem Grundstück auf die Geschäftsbedingungen hingewiesen wird, scheren sich manche Fahrzeugführer nicht darum. Sie parken schwarz in der Hoffnung, dass Kühn sie nicht belangen kann. Inhaber von Dauerparkkarten finden dann mitunter keinen Platz.

Außenstände ließen sich kaum eintreiben

In der Tat ist es schwierig, ausstehende Parkgebühren im Nachhinein zu erheben. Das Ordnungsamt ist für die Privatfläche nicht zuständig. Kühn muss also selber das ausstehende Geld eintreiben und stieß dabei schon so manches Mal an seine Grenzen. Selbst ein Platzverbot musste er schon gegen eine besonders belehrungsresistente Fahrerin aussprechen.

Das Parken an der Ritterstraße ist recht preiswert. Kein Ticket zu ziehen wird ab Mitte Januar aber teuer. Foto: Hans-Peter Stadermann

„Ich habe schon überlegt, den Parkplatz komplett dichtzumachen“, so der Arnstädter. Für ihn würde das weniger Stress und Arbeit bedeuten. Das wolle er aber sowohl den Kunden des Asia-Imbisses als auch den Eltern, die hier nur wenige Minuten stehen und ihre Kinder in den benachbarten Kindergarten bringen, nicht antun. Auch über den Verkauf des Grundstückes hat Kühn schon nachgedacht oder darüber, eine Schranke zu installieren, die sich nur öffnet, wenn man bezahlt. Das kostet allerdings 35.000 Euro. Ausgaben, die sich kaum wieder erwirtschaften lassen.

Privater Dienstleister übernimmt

„Ich habe mich nun allerdings für einen anderen Weg entschieden“, sagt der Besitzer. Er knüpfte Kontakt zum Dienstleister „Fairparken“, der unter anderem auch den Rewe-Parkplatz in der Turnvater-Jahn-Straße kontrolliert. Auch hier gab es massive Probleme mit Autofahrern, die über Stunden Kundenparkplätze blockierten, ohne selbst einkaufen zu gehen.

Fairparken kontrolliert nicht nur, sondern stellt auch Knöllchen aus und treibt die damit verbundenen Kosten ein. Eine Praxis, die erst vor wenigen Wochen vom Bundesgerichtshof bestätigt wurde. Sofern entsprechende Hinweisschilder aufgestellt sind, dürften die privaten Überwachungsfirmen Strafzettel verteilen und auch Autos abschleppen lassen. Rein rechtlich gesehen handelt es sich nicht um Bußgelder, sondern um Vertragsstrafen. Autohalter müssen, wenn sie nicht selbst falsch geparkt haben, denjenigen benennen, der das Auto gefahren hat, so die Richter.

Gericht räumt Dienstleistern mehr Rechte ein

Bei Fairparken stieß Hans-Jürgen Kühn mit seinem Problem auf offene Ohren. Mittlerweile erteilte der Parkplatzbesitzer dem Dienstleistungsunternehmen eine Vollmacht zur Überwachung auf Einhaltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Was sperrig klingt, bedeutet im Klartext, dass Fairparken am kommenden Montag zehn Hinweisschilder aufstellen wird, dass ab 15. Januar auf dem Parkplatz Ritterstraße engmaschig kontrolliert wird. In der ersten Woche werden Parkende von Fairparken-Mitarbeitern auf das Ziehen eines Parkscheins hingewiesen. Wer sich nicht daran hält, bekommt in der zweiten Woche einen Strafzettel über 9,90 Euro. Das ist allerdings eine reduzierte Vertragsstrafe. Ab Woche drei wird die komplette Vertragsstrafe fällig. Und die kostet mit 24,90 Euro fast genauso viel wie ein Monatsticket. „Die Gebühren auf dem Parkplatz bleiben gleich. Auch die Monatstickets gibt es weiterhin“, betont Hans-Jürgen Kühn. Ihm geht es vor allem darum, dass jene, die zahlwillig sind, auch Platz finden. Und dass am Ende des Monats genug Geld übrig bleibt, um den Platz in Schuss zu halten. „Wer reich werden will, sollte sich eher keinen Parkplatz zulegen“, so der Rat des Arnstädters.