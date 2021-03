Arnstadt: Frühjahrsputz fällt Schneetreiben zum Opfer

Das Frühlingslied von Rolf Zuckowski „Immer wieder kommt ein neuer Frühling, immer wieder kommt ein neuer März. Immer wieder bringt er neue Blumen, immer wieder Licht in unser Herz“ sollte eigentlich am Freitag von den Kindern vom Kindergarten „Benjamin Blümchen“ in Arnstadt in der Karl-Liebknecht-Straße zum Frühjahrsputz gesungen werden. Aber Frau Holle hat allen einen Strich durch die Rechnung gemacht und noch einmal richtig die Betten geschüttelt, sodass es geschneit hat. So wurde aus dem Frühjahrsputz ein lustiger Schneeräumwettbewerb vor der Einrichtung. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.