In Arnstadt gab es bislang kleinere Gedenkfeiern zum Tag der Befreiung, etwa am Ehrenmal für die gefallenen Sowjetsoldaten auf dem Arnstädter Friedhof.

Arnstadt: Gedenktag 8. Mai zum Mahnen und Erinnern

Der 8. Mai ist ein historischer Tag. Am 8. Mai 1945 kapituliert die deutsche Wehrmacht bedingungslos. Damit einher geht das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa und die Befreiung des Nationalsozialismus. Nun stellen die Fraktionen SPD und Linke im Arnstädter Stadtrat einen Antrag auf „Durchführung einer Gedenkfeier am 8. Mai zur Würdigung des nationalen Gedenktages in Arnstadt aus Anlass der Befreiung vom Hitlerfaschismus“.

Es soll ein „Zeichen gegen Ausgrenzung, Kriegstreiberei und Geschichtsvergessenheit gesetzt werden“ heißt es von den Fraktionsvorsitzenden Thomas Schneider (Linke) und Christian Hühn (SPD). Zudem biete die durch die Stadt organisierte Veranstaltung die Möglichkeit, Menschen für „Geschichte zu sensibilisieren und einen Gegenpol zu den revanchistischen, geschichtsverdrehenden Kräften, die auch schon im Arnstädter Rat angekommen sind, zu bilden.“

Zum Stadtrat stellen nun die CDU-Fraktion und die Fraktion Pro Arnstadt jeweils noch einen Antrag. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Sebastian Köhler spricht sich für einen „jährlich wiederkehrenden Preis für Schüler“ aus, der sich mit den Ursachen und Folgen des Zweiten Weltkrieges für Arnstadt beschäftigt. Dabei geht er sowohl auf den „Einmarsch der amerikanischen Truppen in Arnstadt“ ein, als auch auf die „spätere Besetzung russischer Truppen und der erneuten Diktatur“.

Fraktionsvorsitzender Georg Bräutigam (Pro Arnstadt) favorisiert Gedenkfeiern zum 8. Mai in Würdigung der Beendigung des Zweiten Weltkrieges und Befreiung vom Nationalsozialismus sowie zum Tag der Heimat der Vertriebenen. Zudem soll die Stadt darum werben, dass sich die Bevölkerung beteiligt. Außerdem soll der Stadtrat die Schulen auffordern, „diese historischen wichtigen Themen mit hoher Bedeutung bei der Unterrichtsgestaltung“ zu berücksichtigen. Zwischen den Räten herrscht nach diesen drei Anträgen Uneinigkeit.

Im Raum steht die Frage, ob der 8. Mai und das Gedenken an die Vertriebenen vermischt werden sollte. Das Erinnern an die 13 Millionen Menschen, die aus den deutschen Ostgebieten vertrieben wurden, sei wichtig, allerdings nicht am 8. Mai, sind sich die Fraktionen Grüne, Linke und SPD einig.

Emotionalität bringt der AfD-Fraktionsvorsitzende Markus Klimpel in die Diskussion. Er berichtet, dass sein Uropa aus Schlesien vertrieben worden sei und sich als Kriegsgefangener im Konzentrationslager wiedergefunden hätte. Außerdem geht er mittels eines Gedächtnisprotokolls von 1977 eines Arnstädters auf das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar ein, das von 1945 bis 1950 als sogenanntes Speziallager Nr. 2 zur Internierung benutzt wurde. Und in dem Zusammenhang wirft er den Antragsstellern vor, sie würden „die AfD als Geschichtsverdreher hinstellen, würden sich aber in der Geschichte nach 1945 selbst nicht auskennen“. Deshalb könnten sie dem Antrag auch nicht zustimmen, würden dem von Pro Arnstadt beitreten.

Nachdem es seitens der SPD – Eleonore Mühlbauer und Christian Hühn – auch zwei persönliche Beispiele zur Vertreibung der eigenen Familie gibt, beantragt die CDU eine Pause, um wieder sachlich zu debattieren. Denn keine Fraktion möchte den Antrag ändern oder zurückziehen. Der anschließende Kompromiss: alle Anträge werden einzeln abgestimmt und einstimmig beziehungsweise mehrheitlich angenommen.