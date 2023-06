Arnstadt: Geschichten über das blaue Wunder

Eine Buchlesung für die ganze Familie wird am 15. Juni in der Stadt- und Kreisbibliothek in Arnstadt veranstaltet.

Arnstadt. Autorin Heike F. M. Neumann liest am 15. Juni in der Stadt- und Kreisbibliothek Arnstadt aus dem Kinderbuch „Auf der Suche nach der blauen Blume“.

Die Waidmärkte der Region entwickelten sich zu den bekanntesten Europas. Das aus Waid hergestellte Pulver färbte Stoffe himmelblau, die Pflanze wurde auch blaues Wunder genannt. In ihrem neuen Kinderbuch „Auf der Suche nach der blauen Blume“ erzählt Heike F. M. Neumann vier Geschichten, die Handwerk und Traditionen in Thüringen thematisieren. Zur Autorenlesung wird Donnerstag, 15. Juni, 16 Uhr in die Stadt- und Kreisbibliothek in Arnstadt eingeladen. Der Eintritt ist frei.