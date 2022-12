Arnstadt-Gutschein als perfektes Geschenk

Arnstadt. Die Stadtverwaltung zieht nach einem Jahr Bilanz und freut sich über neue Händler.

Das perfekte Geschenk ist oft nicht leicht zu finden. Es geht nicht nur um die Geste, es soll auch etwas Besonderes sein. Die Kreisstadt verschafft mit dem Arnstadt-Gutschein lukrative Abhilfe für jedermann. Das Konzept läuft seit einem Jahr. Nun zieht die Verwaltung eine erste Bilanz.

Sprecher André Kudernatsch erzählt, dass die Stadt die Idee von Gotha adaptiert hat. Denn die Nachbarschaft hat während der Corona-Pandemie ein Zeichen setzen wollen, um die Händler vor Ort zu unterstützen. Obwohl die Geschäfte geschlossen waren, konnten die Gutscheine käuflich erworben werden. Vor einem Jahr hat die Arnstädter Stadtverwaltung dann das Konzept übernommen und angepasst. Denn auch sie möchte die Händler und Unternehmen vor Ort stärken und die Innenstadt beleben, betont Kudernatsch.

Idee kommt in der Kreisstadt an

Die Idee kommt auch in der Kreisstadt an. Nicht nur die Verwaltung nutzt solche Gutscheine für Ehrungen und Aufmerksamkeiten, sondern auch die Bürger bedienen sich dieser Geschenkidee. Binnen eines Jahres seien 600 Stück im Wert von 9000 Euro verkauft worden, so der Sprecher. Der Durchschnittswert liegt bei etwa 15 Euro, wobei die Summe beliebig angegeben werden kann. Bereits ein Drittel der Inhaber hätten den Gutschein eingelöst. Eine mögliche offene Differenz werde ausgezahlt.

Die Händler kostet diese Aktion nichts, sie müssen keine Provision zahlen. Es sei ein Service der Stadt, der eins zu eins umgesetzt wird. Denn auch hier steht die Innenstadtbelebung im Fokus. Obwohl schon weit über 20 Akteure beteiligt sind, sucht die Verwaltung weiter nach Partnern, geht auch aktiv auf Unternehmer zu. Händler und Gastronomen können sich problemlos in der Tourist-Information melden und sich informieren. Dort kommen dann auch die Händler hin, um ihre Gutscheine gegen bares Geld einzulösen, erklärt Kudernatsch.

Die Idee für das richtige Geschenk kommt an – auch deshalb hält die Stadt weiter an der Aktion fest.