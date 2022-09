Arnstadt: Historie trifft Kreativität

Arnstadt. Das Schlossmuseum und die Kunsthalle Arnstadt organisieren gemeinsame Ausstellung. Die Eröffnung ist am Wochenende.

Historisch und kreativ, alt und neu: Das Schlossmuseum und die Kunsthalle gehen neue Wege. Gemeinsam planen und organisieren die Arnstädter Einrichtungen eine neue Ausstellung, die am Wochenende eröffnet wird.

Die Corona-Pandemie stellt auch die Kunst- und Kulturschaffenden vor eine enorme Herausforderung. Um ihnen dennoch eine Plattform zu bieten, sind verschiedene Aktionen ins Leben gerufen worden. Doch ein adäquater Ersatz für Veranstaltungen in Präsenz ist es nicht. Die leeren Museen und Kunsthäuser boten Zeit und Raum, um sich intensiv mit den vorhandenen Werken zu beschäftigen und nach neuen Ansätzen zu suchen, erzählen Antje Vanhoefen als Direktorin des Schlossmuseums und Sybille Suchy als Projektmanagerin der Kunsthalle. Beide Frauen suchen nach „Ideen zur Änderung von erprobten Sichtweisen“ und werden fündig.

Depotobjekte sollen aus dem Schattendasein des Museums in eine andere Umgebung, also in die Kunsthalle, und mit zeitgenössischer Kunst in ein Zwiegespräch treten, beschreiben die Frauen. Das Ausstellungsprojekt bekommt den Namen „Kunst-aus-Tausch“. Um die angestrebte Konzeption, die im Rahmen einer Kooperation der beiden Einrichtungen entsteht, erfolgreich umzusetzen, braucht es den Menschen, spricht den Künstlern. Also werden zehn vor allem in Thüringen lebende Künstlerinnen und Künstler eingeladen, um sich mit den Kunstwerken des Museums vertraut zu machen. „Die Künstler haben sich in das Kunstobjekt eingefunden und einen persönlichen Bezug oder einen Bezug zur heutigen Zeit hergestellt“, erklärt Sybille Suchy, die selbst kreativ geworden ist und sich den Puppen im Mon Plaisir im Museum gewidmet hat. Sie hat drei Szenen mit Puppen aus Porzellan gefertigt.

Heimat ist ebenfalls ein großes Thema in der Ausstellung. Der Ursprung ist ein Bild von Bertold Heimbürge von 1984, es zeigt eine Ansicht von Arnstadt. Wolf Bertram Becker hat das Thema aufgegriffen und sich gefragt, was Heimat eigentlich bedeutet, schließlich hat jeder einen anderen Bezug. Für den Künstler ist sein Atelier Heimat, was er mit seinem Werk festhält. Beim genaueren Hinschauen wird deutlich, es ist ein Bild im Bild. Khaled Arfeh hat sich ebenfalls der Heimat gewidmet und verbindet mit dem Begriff die eigene Herkunft, die eigenen Wurzeln.

Antje Vanhoefen hadert mit einer barocken Wandbespannung, die stark überarbeitet und aus dem 18. Jahrhundert ist. Es schaut aus wie eine Theaterkulisse mit mehreren Bildern. Die Museumsdirektorin bemängelt vor allem die starke Überarbeitung. Frank Steenbeck nimmt sich der Theaterkulisse an und zeichnet verschiedene Szenen auf Kacheln, um sie dann ebenfalls zu einem Bild zusammenzufügen.

Thomas Wolf setzt Glasobjekte von 1965 in Szene und dreht einen Kurzfilm dazu. „Er wirkt fast meditativ durch die Musik und die Farbspiele“, sagt Suchy. Das Besondere: Der Film wird im ehemaligen Fahrstuhl der Kunsthalle gezeigt.

Die Ausstellung, die sowohl im Schlossmuseum als auch in der Kunsthalle zu sehen ist, wird durch Werke von Gunnar Jakobson, Sabine Nier, Uwe Steinbrück, Clivia Bauer und Sylvia Bohlen vervollständigt. „Kunst-aus-Tausch“ wird am Sonntag, 11. September, 15 Uhr, im Schlossmuseum offiziell eröffnet. Der zweite Teil beginnt um 17 Uhr in der Kunsthalle mit Musik und Künstlergesprächen.