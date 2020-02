Arnstadt investiert 12,6 Millionen Euro in Baumaßnahmen

„Auf uns rollt eine Buga-Welle zu.“ Mit eindringlichen Worten wirbt Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) in der Stadtratssitzung am Donnerstag um eine Sondersitzung, in der der Haushalt für 2020 beschlossen werden soll. Das Datum passt dazu: Vorgesehen ist der 20.2.2020.

Würden sich die Stadträte an den regulären Sitzungsturnus halten, würde das Budget erst Ende März bestätigt. Ehe die behördliche Erlaubnis vorliegt, das vorgesehene Geld auch auszugeben, ist es Mai – viel zu spät, um Ausschreibungen auf den Weg zu bringen. Denn nicht nur Ilmenau und Stadtilm haben sich bis dahin schon um Baufirmen bemüht. Auch die Stadt Erfurt wirbt kräftig und hat in Vorbereitung der Bundesgartenschau Millionen Euro zur Verfügung. Was für Arnstadt bedeuten würde: Entweder bleiben Bewerbungen auf Ausschreibungen aus oder die Aufträge verteuern sich deutlich.

Da auch die Stadträte diese Gefahr sehen, werden die Fraktionen nun im Schnelldurchgang die Haushaltsvorlage prüfen und ihre Änderungswünsche einbringen.

Auf grundsätzliche Ablehnung dürfte die Verwaltungsvorlage nicht stoßen: Der Haushalt ist rund, es klafft keine Finanzlücke. Die Stadt hat für Verwaltung und Investitionen insgesamt 65,6 Millionen Euro zur Verfügung – vier Prozent mehr als 2019. Weder bei freiwilligen Ausgaben für Kultur und Sport noch für die Ortsteile musste der Rotstift angesetzt werden.

60 Prozent dessen, was im Verwaltungshaushalt zur Verfügung steht, stammt aus Steuereinnahmen. Genutzt können aber auch Schlüsselzuweisungen des Landes, Mehrbelastungs- und Kulturlastenausgleiche. Genug Geld, um auf Steuer- oder Gebührenerhöhungen zu verzichten.

So groß die Summe auf den ersten Blick auch erscheinen mag: Viel Geld bleibt am Jahresende nicht übrig. 13,9 Millionen Euro werden für Personal ausgegeben. 5,4 Millionen Euro geht an das Personal in Kindertagesstätten. 13 neue Stellen, vier davon in Kitas, will Spilling besetzen. „Das ist dringend nötig, um unsere Aufgaben erfüllen zu können“, warb er um Zustimmung. Auch zwei Auszubildende sollen im Sommer eingestellt werden.

Zehn Millionen Euro – ein Viertel des Budgets – erhält der Landkreis. „Innerhalb von zwei Jahren ist die Kreisumlage um 1,5 Millionen Euro gestiegen“, so Spilling.

Der Vermögenshaushalt steigt um 700.000 Euro auf 19,7 Millionen Euro. 12,6 Millionen Euro fließen in Baumaßnahmen. Das größte Vorhaben: der Neubau der Feuerwache am Obertunk. 4,3 Millionen Euro stehen im Haushaltsentwurf, weitere 600.000 Euro sollen in Ausrüstung fließen. 2,4 Millionen Euro fließen in den Straßenbau. Investiert wird darüber hinaus im Schlossmuseum, in Kitas, etwa am Rabenhold, in Theatermuschel und Theaterplatz, in den Wehrturm oder eine Freilauffläche für Hunde.

Nicht berücksichtigt wurden der Markt und der Bismarckbrunnen, der dort aufgestellt werden soll. 2021 soll dieses Projekt dann im Haushalt stehen – zunächst zur Planung.

Arnstadt tilgt zudem 2,3 Millionen Euro an Krediten, nimmt aber auch fünf Millionen Euro neue Schulden auf. Zum Jahresende steht die Bachstadt dann mit insgesamt 27,7 Millionen Euro in der Kreise. Die dauernde Leistungsfähigkeit beeinträchtigt das aber weder 2020 noch in den kommenden beiden Jahren. Die Stadt bleibt bei Kasse, so Spillings Einschätzung.