Arnstadt ist im Blütenrausch

Arnstadt. Über 100.000 Frühblüher verschönern in den kommenden Wochen das Stadt- und Dorfbild in Arnstadt und den umliegenden Orten.

Von einem bunten Frühjahr spricht Frank Spilling. Das meint Arnstadts Bürgermeister nicht nur symbolisch und bezieht es auf die warmen Temperaturen, Sonnenschein und zwitschernden Vögel im Frühling. Er meint vor allem die Stadt und die umliegenden Orte, die mit Frühblühern verschönert worden sind und nun aufblühen.

Im Herbst 2022 seien etwa 110.000 Frühjahrsblüher maschinell durch das Unternehmen Verver Export sowie von Hand durch den Baubetriebshof und die Firma ST Grünbau gepflanzt worden, erzählt Spilling, der sich bereits über die blühenden Krokusse im Schlossgarten freut. Die Stadt Arnstadt hat in den letzten beiden Jahren erfolgreich am thüringenweiten Förderwettbewerb „Mehr Natur in Dorf und Stadt“ teilgenommen.

Über das Projekt „Arnstadt-insektenfreundlich“ wird der Fokus auf Insektenvielfalt und eine nachhaltige Entwicklung der Grün- und Freiflächen gelenkt, erklärt Spilling. Dafür habe es seitens des Umweltamtes Geld gegeben, das anteilig für die Blumenzwiebeln verwendet worden sei. „Für viele Insekten seien die Frühblüher eine erste wichtige Nahrungsquelle im Jahr und für uns ein Augenschmaus.“

In den nächsten Wochen werden das Stadt- und Dorfbild 20 verschiedene Arten wie Winterlinge, Krokusse, Hyazinthen, Narzissen, Schmucklauch und Tulpen bereichern. So sind in den Parkanlagen Schlossgarten und Alter Friedhof 1000 Krokusse, 540 Tulpen, 500 Winterlinge, 500 Sternhyazinthen, 300 Windröschen und 100 Prärielilien von Hand gesteckt worden. „Ich freue mich richtig darüber“, sagt der Stadtchef.

Neue Blumenzwiebelbänder sind an Dammweg-Schlossgartenmauer (7000 Stück), Hammerecke (36.000 Stück), in Tambuchstraße (8000 Stück) sowie Marlishausen (12.000 Stück) an der Bushaltestelle maschinell angelegt worden. Hinzu kommen Blumenzwiebelflächen in Plaueschen Straße, Schönbrunnstraße und im Dammweg (Kreuzungsbereiche Hammerecke und Auf dem Anger). Dort wurden circa 25.000 Frühblüher gepflanzt.

Weitere Großpflanzungen an Frühblühern sind in den Staudenpflanzungen im Mittelstreifen der Wachsenburgallee (5400 Krokusse, 3500 Winterlinge) sowie vor der Kita Sankt Elisabeth (4500 Tulpen, 1300 Zierlauchzwiebeln) erfolgt. An der Kreuzung Feuerwehr / Friedhof werden ebenfalls ab diesen Jahr 2700 Tulpen und mehr als 300 Stück Zierlauchzwiebeln blühen.

Und schließlich mit weißblühenden Tulpen ist die Grünfläche um das Kriegerdenkmal in Rudisleben bestückt worden sowie der Bushaltestellenplatz in Ettischleben mit etwa 200 Tulpen und Narzissen.