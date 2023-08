Arnstadt: Jonastalverein bespricht künftige Ziele

Arnstadt. Um weitere Ziele des Jonastalvereins zu sondieren, bleibt das Dokumentationszentrum in Arnstadt am 26. August geschlossen.

Das Dokumentationszentrum des Jonastalvereins im Rehestädter Weg 2c in Arnstadt bleibt am Samstag, 26. August, für den Besucherverkehr geschlossen. Das teilte jetzt Mitarbeiter Georg Ribienski mit. Die Vereinsmitglieder führen an diesem Tag ihr Sommerfest durch und wollen in gemütlicher Runde über die weiteren Ziele des Vereins sprechen.

Fertiggestellt sein dürfte zu diesem Zeitpunkt bereits das nunmehr 23. Vereinsheft, das wieder interessante Aspekte der Geschichte des Außenlagers S III des Konzentrationslagers Buchenwald beleuchten wird. Erhältlich sein wird es auf dem Arnstädter Stadtfest, das vom 1. bis 3. September gefeiert wird.

Mehr Informationen zur Arbeit des Jonastalvereins gibt es online unter: https://gtgj.de/.