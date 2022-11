Arnstadt kämpft mit steigenden Kosten bei den städtischen Veranstaltungen

Die Kosten für städtische Veranstaltungen steigen an. Der Bürgermeister musste bereits eine Eilentscheidung treffen.

Arnstadt. Finanzausschuss der Stadt Arnstadt bewilligt mehr Geld.

Die aktuellen Preissteigerungen machen auch vor den städtischen Veranstaltungen in Arnstadt nicht halt. So wird der Weihnachtsmarkt teurer werden als gedacht. 30.000 Euro überplanmäßige Ausgaben musste kürzlich der Finanzausschuss gewähren. Man rechne mit „Preissteigerungen von bis zu 25 Prozent“, erklärte Kämmerer Dirk Stoll.

Weihnachtsmarkt wird teurer als geplant

Eine ähnliche Tendenz habe sich bereits bei anderen Sondermärkten gezeigt. Damit würden die im Haushalt eingeplanten Mittel nicht reichen. Zudem habe man bei der diesjährigen Haushaltsaufstellung mit dem Niveau der Vorjahre geplant, als pandemiebedingt weniger Ausgaben anfielen. Diese 27.000 Euro reichten aber nun nicht aus.

Probleme hatten sich bereits zum Stadtfest gezeigt. So wurde der Ausschuss auch über eine Eilentscheidung des Bürgermeisters informiert, der dafür 77.000 Euro mehr bewilligt hatte.

Ebenfalls zu wenig Haushaltsmittel hatte man für die Sportlerehrung eingeplant – hierfür steigen die Kosten nun von 1000 auf 6000 Euro, denn in diesem Jahr soll es wieder eine offizielle Feier geben. Von 3000 auf 10.000 Euro angehoben wurden die Ausstattung des Sozialgebäudes Am Obertunk. Damit sollen Versammlungs-, Schiedsrichter- und Erste-Hilfe-Raum eingerichtet werden. 4000 Euro mehr als geplant hat der Radweg „Schwarzer Weg“ gekostet.

Während all diese Beschlüsse durch den Ausschuss gefasst werden konnten, bedarf ein anderer aufgrund seiner Höhe noch der Zustimmung im Stadtrat. Die Personalkosten steigen um 350.000 Euro auf rund 14,75 Millionen Euro.

„Bei der Haushaltsplanung 2022 hat die Kämmerei anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre in Bezug auf die Dauer der Einstellungsverfahren unbesetzter Stellen sowie dem Personalausfall durch Langzeiterkrankungen Kürzungen bei den von der Personalabteilung prognostizierten Personalkosten vorgenommen, um Haushaltsmittel nicht unnötig zu binden“, erklärte Stoll.

Gewerbesteuereinnahmen überschreiten Erwartungen

Nun habe man aber bereits frühzeitig begonnen, Personal für die neue Kita in der Schillerstraße zu binden und dieses genutzt, um den Krankenstand in anderen städtischen Kindertageseinrichtungen abzufedern. Hinzu kämen Tarifanpassungen. Decken könne man diese Ausgabe durch höhere Gewerbesteuereinnahmen – rund zwölf Millionen Euro hatte die Stadt eingeplant. „Der positive Trend der Arnstädter Gewerbetreibende hat sich bis jetzt fortgesetzt, so dass wir das Plansoll überschreiten werden“, sagte der Kämmerer. Auch bei der Umsatzsteuer sei laut Beigeordneter Diana Machalett mit höheren Einnahmen zu rechnen.