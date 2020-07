Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstadt: Kinder- und Jugendbeirat bietet Nachhilfe an

Sich die nächsten Wochen auf die faule Haut legen, das ist nichts für Lena-Madeleine Winter, Annelie und Mirijam Kratzer vom Arnstädter Kinder- und Jugendbeirat (KJB). „Wir möchten Kindern helfen, die wegen der Corona-Zeit Schwierigkeiten in der Schule bekommen haben“, sagten sich die Mädchen und organisierten deshalb in den Sommerferien Nachhilfestunden.

Mit der Emil-Petri-Schule und der Robert-Bosch-Schule konnten zwei Partner gefunden werden, welche den Jugendlichen gern ihre Räume zur Verfügung stellen und mit Aufsichtspersonal, Material und einem Hygienekonzept helfen. Auch Schüler anderer Einrichtungen sind willkommen.

Vom 20. Juli bis 7. August bietet der KJB im Schulgebäude in der Rosenstraße 45 von Montag bis Freitag kostenlose Nachhilfe für die Klassenstufen fünf bis acht an. Die drei Schülerinnen des Arnstädter Melissantes-Gymnasiums wollen vor allem Nachhilfe in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch geben. „Aber wenn in anderen Fächern Bedarf besteht, werden wir auch da helfen“, versprechen sie. Unterstützung bekommen sie von Aimee und Corinne vom KJB, die ebenfalls für Nachhilfestunden zur Verfügung stehen. „Vielleicht bilden sich ja aus dem Ganzen künftig Lerngruppen. Wir würden uns freuen, wenn man sich bei uns kennenlernt und feststellt, man hat gleiche Interessen und lernt künftig zusammen, auch wenn man auf verschiedene Schulen geht.“

Zunächst wird geschaut wie viel Schüler mit welchem Nachholbedarf gekommen sind, um dann Lerngruppen zu bilden oder im Einzelunterricht zu üben. Mitbringen sollten die Teilnehmer Schreibutensilien und ihre Schulbücher oder offene Aufgaben. „Wir werden mit den Eltern, die sich bei uns melden, abstimmen, wo die Schwerpunkte liegen sollen“, erklärt Mirijam Kratzer.

Für Schüler der Robert-Bosch-Regelschule gibt es zusätzlich vom 24. bis 28. August in deren Räumlichkeiten die Möglichkeit zur Nachhilfe. Anmeldungen dafür sind bis zum 3. August per E-Mail an kjb@arnstadt.de möglich.