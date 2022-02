Volkshochschule Arnstadt bietet Kreativkurs für Kinder

Die VHS Arnstadt bietet einen Kreativkurs für Kinder von acht bis zwölf Jahren an. (Symbolfoto)

Arnstadt. Unter dem Titel „Formen, Kneten und Gestalten“ bietet die Volkshochschule Arnstadt ab 4. März einen Kreativkurs für Kinder von acht bis zwölf Jahren an.

Unter dem Titel „Formen, Kneten und Gestalten“ bietet die Volkshochschule, Am Bahnhof 6, in Arnstadt ab Freitag, 4. März, um 15.15 Uhr einen Kreativkurs für Kinder von acht bis zwölf Jahren an.

In dem sechsteiligen Workshop lernen die jungen Bastler verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und Techniken kennen. Mit Modelliermasse und Backknete werden laut Mitteilung unter anderem Anhänger, Magnete und andere Gegenstände hergestellt. Auch eigene, individuelle Wünsche und Vorstellungen können umgesetzt werden. Die Kursgebühr beträgt 66 Euro, zuzüglich 10 Euro für das Material, das von Kursleiterin Magdalena Siegmund zur Verfügung gestellt wird.

TA-Newsletter für den Ilm-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Infos und Anmeldung: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de