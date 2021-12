Arnstadt Kristall lädt zur Gläsernen Weihnacht

Arnstadt. Die Deutschen haben in der Pandemie den Luxus nicht aus den Augen verloren. Das kann eine Arnstädter Manufaktur nur begrüßen.

Im Onlineshop wirbt ein Tattoo-Model „für die perfekte Männerwelt“, ein Whiskey-Set, das Stil und Coolness verspricht. Ein Set aus Bleikristall von einem der führenden Kristallhersteller. Gegründet 1947 von Meistergraveur Heinrich Arlt, führt inzwischen sein Urenkel Christian Heller als Geschäftsführer von Arnstadt Kristall die Tradition als kleine aber feine Manufaktur fort, die Arnstädter kennen den Betrieb auch noch als VEB Kunstglas und Bleikristall. Heute hat das Unternehmen noch 25 Mitarbeiter in der Glashütte in Tschechien und 25 am Standort in Arnstadt, die das Glas veredeln. „Handgefertigte Bleikristallprodukte, einzigartige Formen, sorgfältiges Schleifen und eine aufwändige Gravur“ zeichnen sich durch das Können der Arbeiter aber auch am Ende durch den Preis aus. Aber wie geht es eigentlich dem Luxus in der Pandemie-Krise?

Stärkere Nachfrage aus Japan, China, Russland und Deutschland

Der Export, sagt Heller, ist in den letzten zwei Jahren rückläufig gewesen. Er war mal bei 80 bis 90 Prozent des Umsatzes und liegt jetzt bei 60 bis 70 Prozent. Fehlende Reisen, Messen, Hochzeiten in den Palästen und Königshäusern trugen dazu bei. Auf der anderen Seite habe man aber jetzt wieder eine stärkere Nachfrage aus Japan, China und Russland. Aber vor allem auch aus Deutschland. So wurde der Werksverkauf in Arnstadt weiter ausgebaut, es gibt jetzt eine Kristall-Lounge zum Ausprobieren der Gläser mit dem entsprechenden Inhalt. Der Online-Shop sei regelrecht explodiert und auch im Fachhandel werde man wieder stärker geschätzt und gelistet. In Sachen Qualität sieht Heller auf dem Markt nur noch zwei Preisklassen. Entweder sehr preiswerte Massenware oder sehr hochwertige und nachhaltige Produkte. Man habe durch die Autobahn einen großen Einzugsbereich an Kundschaft, diese habe sich ihr Zuhause mit hochwertigen Produkten in letzter Zeit verschönert.

Virtuelle Showrooms statt Messen

Statt der ausgefallenen Fachmesse „Ambiente“ in Frankfurt setzt Arnstadt Kristall auf virtuelle Showrooms, digitale Kataloge und belebt wieder die „Gläserne Weihnacht“ in Arnstadt. Aber nicht mehr wie von 1997 bis 2011 als weihnachtliches Volksfest mit Bratwurst und Glasbläser, sondern eine Spur hochwertiger, mit Blick in die Manufaktur, auf die Präsentation der Drinks zum richtigen Glas, und das vom 10. bis 12. Dezember, von 10 bis 16 Uhr. Dabei gilt für die Besucher im Werksverkauf und in den Werkstätten die 2G-Regel. Insgesamt sei man aber mit dem bisherigen Ergebnis zufrieden, so Heller. Dabei konkurriert man mit Manufakturen in Italien und Frankreich, die wie die Arnstädter in die gleichen Luxuskaufhäuser von Japan, China oder Russland kommen wollen. „Wir stellen faszinierende Bleikristallgegenstände von makelloser Schönheit und hoher Brillanz her, wie Gläser, Vasen und Schalen. Das Bleikristallglas wird mit Gold und Platin und filigranen Ornamenten veredelt und hebt sich dadurch von der Masse ab.“ Bleikristall ist ein Begriff für hochwertiges häufig geschliffenes Glas. Ähnlich wie normales Glas wird auch Bleikristall aus Quarzsand und Pottasche hergestellt. Allerdings gibt es einen kleinen Anteil Bleioxyd, der der Glasmischung beigemischt wird, erklärt Heller. Das hat Auswirkungen auf die Lichtbrechung und die Gegenstände sind wesentlich schwerer als normales Glas, was Kenner durchaus zu schätzen wissen.