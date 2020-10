Sicherlich können die drei Kürbisse, die Melina und Lea in Arnstadt geerntet haben, nicht mit dem deutschen Rekordkürbis des Jahres 2020 mithalten, denn dieser brachte rund 720 Kilogramm auf die Waage. Trotz regelmäßigem Wasser und Pferdemistdünger brachten die von den Hobbygärtnerinnen geernteten Kürbisse nur 19, 8, 11, 2 und 2,8 Kilogramm auf die Waage. In den nächsten Tagen wollen sie noch Gesichter in die Kürbisse schnitzen, denn zu Halloween sollen die gestalteten Früchte für gruselige Stimmung vor dem Haus sorgen. Sie bestreichen die Schnittränder und das Innere mit Vaseline, so hält der Kürbis länger frisch.