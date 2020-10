Arnstadt: Kunstprojekt 2.13 startet neu durch

Betrieb herrscht im Ilm-Kreis-Center. Menschen schieben Einkaufswagen in Richtung Supermarkt, besorgen sich einen Mittagsimbiss. Von Hektik ist allerdings nichts zu spüren. Im Gegenteil. Immer wieder stoppen Passanten an der Aktionsfläche, nehmen sich ein paar Minuten Zeit, um die dort ausgestellten Bilder anzuschauen.

Barbara Rieck steht daneben und lächelt. Sie ist die Chefin des Kunstprojektes 2.13, das in Arnstadt viele Fans hat. Kinder, Jugendliche und Erwachsene belegen hier Kurse, auch für Kindergeburtstage oder Lesungen kann man die Räume mieten.

„2020 sollte unser Jahr werden“, sagt die Kreativchefin. Doch dann kam Corona. „Die Pandemie hat uns voll ausgebremst.“ Sämtliche Veranstaltungen fielen ins Wasser. Mittlerweile laufen die Kurse zwar wieder an, der finanzielle Verlust ist aber noch immer spürbar.

Daher ist Barbara Rieck froh um jeden Tag, der wieder mehr Normalität in den Alltag bringt. „Auch verlässliche Partner gehören dazu“, so die Künstlerin. Mit dem Management des Ilm-Kreis-Centers steht sie schon lange in regem Kontakt. Die im Frühjahr geplante Ausstellung mit dem Titel „In Thüringen zuhause“ musste zwar abgesagt werden, wird nun aber nachgeholt. „Vor wenigen Tagen haben wir sie aufgebaut. Zu sehen ist sie bis zum 2. November“, verrät Barbara Rieck. Die jüngsten Künstler, die Werke beigesteuert haben, sind gerade mal sieben Jahre alt. Auch Jugendliche und Erwachsene hielten künstlerisch fest, was ihre Heimat ausmacht.

Mit dem Center-Management ist Barbara Rieck auch über weitere Angebote im Gespräch. So möchte das Kunstprojekt 2.13 gern in der Vorweihnachtszeit kleine Workshops im Center anbieten.

„Auch in unseren Räumen in der Rankestraße gibt es neue Angebote“, sagt die Leiterin.

Über Kursangebote kann man sich informieren unter www.kunstprojekt213.com.