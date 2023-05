Arnstadt: Landratsamt, Rathaus und Bibliothek geschlossen

Das Landratsamt des Ilm-Kreises in Arnstadt ist am 19. Mai geschlossen. (Archivfoto)

Arnstadt. Arnstadt: Das Landratsamt, das Rathaus und die Bibliothek im Prinzenhof bleiben am 19. Mai für Besucher geschlossen.

Das Landratsamt des Ilm-Kreises, Ritterstraße 14, in Arnstadt bleibt am kommenden Freitag, 19. Mai, für den Besucherverkehr geschlossen. Das gilt auch für das Arnstädter Rathaus. Ab Montag, 22. Mai, gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.

Auch die Bibliothek im Prinzenhof in Arnstadt hat am 19. Mai nicht geöffnet. Bücher, Spiele, Tonträger und andere Medien können bis Dienstag, 16. Mai, und ab Montag, 22. Mai wieder entliehen werden. Die digitale Bibliothek unter: www.thuebebnet.de sowie das Filmportal unter: www.filmfriend.de stehen laut Mitteilung rund um die Uhr zur Verfügung. Zur fristgerechten Rückgabe von Medien kann der Briefkasten mit der Aufschrift „Medienrückgabe“ am Prinzenhof genutzt werden.