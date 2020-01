Das Jazzy Duo gibt am Samstag, dem 11. Januar, im Theater in Arnstadt ein Konzert.

Arnstadt. Das Jazzy-Duo gastiert am Samstag im Theater in Arnstadt.

Arnstadt: Lieder, die das Leben schreibt

„Anders sein“ ist der Titel des Konzerts, zu dem das Jazzy-Duo am Samstag, dem 11. Januar, um 19.30 Uhr ins Theater in Arnstadt einlädt. Seit zwölf Jahren sind die Geschwister Jessica und Philipp Jacob schon gemeinsam musikalisch unterwegs. Mit ihrem aktuellen Programm wollen sie gemeinsam mit ihren Fans in die Welt ihrer Lieder eintauchen. Geschrieben sind diese Songs vom Leben - mal fröhlich, mal melancholisch, immer aber ehrlich. Tickets gibt es noch in der Touristinformation auf dem Markt.