Arnstadt macht am Freitag auf

Arnstadt. Was Sie ab Freitagnachmittag in der Innenstadt erwartet, erfahren Sie hier:

„Arnstadt macht auf“ heißt eine Aktion der Stadtverwaltung, des Unternehmervereins und der Stadtwerke, mit der nach der Lockerung der Coronaregeln die Innenstadt wiederbelebt werden soll. Am heutigen Freitag von 14 bis 19 Uhr gibt es in der Fußgängerzone zusätzlich zu den Geschäften einige Buden, ein Karussell, viel Musik und Dekorationen. Die Stadtjugendpflege malt Kindern Glitzertattoos. Die Aktion soll am 11. und 18. Juni wiederholt werden, wenn die Inzidenz niedrig bleibt. Auf Hygiene und Abstand ist natürlich zu achten, so ein Hinweis der Stadt.