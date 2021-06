Arnstadt macht wieder auf

So trist soll es in Arnstadts Innenstadt bald nicht mehr aussehen. Ab Donnerstag dürfen die Läden wieder öffnen.

Arnstadt. Die Stadt bittet am Freitag zum Aktionstag in die Arnstädter Innenstadt.

Sinkende Inzidenzzahlen erlauben es, dass die Geschäfte und die Außengastronomie in Arnstadt ab Donnerstag wieder öffnen dürfen. „Die Stadt Arnstadt wird das an den kommenden drei Freitagen mit einem Rahmenprogramm begleiten und so hoffentlich viele Menschen in die Innenstadt locken“, sagt Bürgermeister Frank Spilling (pl).

Die Premiere findet am 4. Juni von 14 bis 19 Uhr statt. „Wir wollen so dazu beitragen, die Innenstadt nach dem harten Lockdown wiederzubeleben.“ Ab 14 Uhr spielen in der Fußgängerzone die Blaskapelle „Wirtshaus Blech“. Zudem gibt es Evergreens von „Klaus Live“ und Musik von DJ TP. Die Kinder erwarten ein Karussell, Glitzertattoos und ein Glücksrad der Stadtwerke. Auch Kulinarisches wird geboten.

„Die Idee entstand gemeinsam mit dem Unternehmerverein im Rahmen der Arbeitsgruppe Innenstadtbelebung“, erklärt Spilling. Der Verein und die Stadtwerke beteiligen sich auch an den Kosten.

Bleiben die Zahlen stabil, wird die Aktion am 11. und 18. Juni wiederholt.