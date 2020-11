Arnstadt: Mann versucht gewaltsam auf die Polizei einzuwirken

Aggressiv und stark alkoholisiert wehrte sich ein 58-Jähriger am Samstagvormittag gegen die Polizei, wie diese mitteilte. Wegen einer Auseinandersetzung zwischen dem 58 Jahre alten Mann und einer 55-Jahre alten Frau kamen die Beamten in deren Wohnung in die Sondershäuser Straße. Dort waren die Beiden in Streit geraten, weshalb die 55-Jährige die Polizei rief.

Mann musste fixiert werden

Als die Polizisten in die Wohnung kamen, verhielt sich der stark alkoholisierte Mann aggressiv und versuchte Gewalt gegen die Beamten anzuwenden. Der 58-Jährige wurde fixiert und in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

