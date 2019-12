Arnstadt: Miniaturen müssen dringend restauriert werden

Gut besucht war am dritten Adventswochenende der Advent unterm Turm. Hunderte Menschen tummelten sich auf dem Gelände der Neideckruine, feierten und genossen die dargebotenen Aufführungen. „Solche Großveranstaltungen haben aber leider immer auch eine Kehrseite“, bedauert Andreas Adolf, der Vorsitzende des Neideckvereins. Denn so gut wie immer gehen dabei Details an den 15 Modellen, die auf dem Areal aufgestellt sind, kaputt.

Manchmal ist Vandalismus im Spiel, oft sind es aber auch unbeobachtete Momente, die Kinder nutzen, um mit den Modellen, die historische Gebäude zeigen, zu spielen. „Sie sind in die Jahre gekommen“, verweist Adolf darauf, dass dabei schnell mal etwas abbricht. Diesmal wurden etliche Balustraden eingedrückt.

Vor allem bei Veranstaltungen entstehen Schäden

Die kleinen Schäden werden natürlich behoben, das große Problem aber bleibt bestehen: Die Modelle müssen dringend restauriert werden, sonst geht immer mehr kaputt.

Die Nachbauten entstanden vor mehr als 15 Jahren im Zuge einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Die Modelle herzustellen war recht teuer, lohnte sich aber aus heutiger Sicht. Denn die Besucher lieben es, um die Nachbauten herumzulaufen, Fotos zu machen, zu fachsimpeln, welche Hingucker einst in Arnstadt standen, was von so manchem bedeutsamen Gebäude noch übrig blieb und wie sehr manches Modell noch heute an das Original erinnert.

Auch zum Advent unterm Turm wurden wieder einige der Modelle auf dem Gelände der Neideckruine beschädigt - hier die Balustrade der Bachkirche. Foto: Kerstin Nonn

Da die Nachbauten das ganze Jahr über im Freien stehen, verwittern sie natürlich. Nun sei aber ein Punkt erreicht, an dem man gegensteuern müsse, damit sie nicht verfallen, so Adolf.

Reparaturkosten werden ermittelt

Das Problem: Ganz vorsichtigen Schätzungen zufolge kostet die Restaurierung eine sechsstellige Summe. „Wir haben das nur grob überschlagen, uns an den damaligen Herstellungspreisen orientiert“, sagt der Vereinschef. So viel Geld kann der Verein nicht aufbringen.

„Wir benötigen die Unterstützung der öffentlichen Hand“, sagt Andreas Adolf. Zumal die Modelle ja auf städtischem Gelände stehen. Unterstützung durch die Stadt ist aus seiner Sicht ebenso denkbar wie durch den Landkreis. Natürlich sollen auch Sponsoren mit ins Boot geholt werden.

Verein benötigt Unterstützung

„Konkrete Gespräche können wir aber erst führen, wenn wir einen seriösen Kostenvoranschlag in den Händen halten“, betont Adolf. Zum Glück habe der Verein einen Modellbauer an der Hand, der in den nächsten Wochen den Zustand der Modelle protokollieren und aufführen will, was alles getan werden muss. Mitunter reichen Reparaturen, manche Modelle müssen aber auch von Grund auf neu aufgebaut werden.

Andreas Adolf hofft, dass der Neideckverein mit seinem Anliegen auf offene Ohren stößt. Denn es wäre jammerschade, wenn die Modelle weiter verfallen und irgendwann abgebaut werden müssten. Dann würde auch die Attraktivität des Geländes der Neideckruine schwinden.

Miniaturen sind bei Touristen beliebt

Um das Areal kümmern sich die Vereinsmitglieder seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Sie haben zunächst die Mauerreste des einstigen Wasserschlosses freigelegt und wieder erlebbar gemacht. Sie pflegen seither auch das Gelände und öffnen die Freifläche und den Neideckturm auch für Besucher. Dies geschieht weitgehend im Ehrenamt. Klar, dass der Verein keine großen Summen auf der hohen Kante hat, um ein solches Vorhaben wie die Restaurierung zu stemmen.

Pessimistisch sind Andreas Adolf und die Mitglieder des Vereins aber nicht. Denn auch, wenn die Restaurierung der Modelle in die Kategorie freiwillige Ausgaben fällt und von der Haushaltslage von Stadt oder Kreis abhängt, dürfte den Kommunalpolitikern durchaus bewusst sein, dass von den Nachbauten eine überregionale Strahlkraft ausgeht, die Touristen anlockt. Die wiederum lassen auch Geld in der Region. „Es wäre schön, wenn das auch weiter so ist“, formuliert Andreas Adolf den Wunsch, Anfang des Jahres mit kommunalen Vertretern ins Gespräch zu kommen.