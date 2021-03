Arnstadt: Musikalische Andacht und stille Blumenniederlegung

Arnstädter Vertreter feiern 336. Geburtstag von Johann Sebastian Bach in kleiner Runde

Arnstadt. Eine große Geburtstagsparty, sie ist in diesen Zeiten auch für einen weltberühmten Komponisten nicht drin. Normalerweise würde Arnstadt Johann Sebastian Bach in diesen Tagen mit einem großen Bachfestival ehren. Dies musste pandemiebedingt zum zweiten Mal abgesagt und soll nun im Sommer nachgeholt werden. So ganz mochte man aber den 336. Geburtstag des Musicus nicht ausfallen lassen und so gab es am Sonntag zumindest eine kleine, stille Ehrung.