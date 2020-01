Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstadt: Neue Kurse locken Besucher ins Bad

Eine positive Jahresbilanz zog jetzt Oliver Steinacker, der Prokurist des Sport- und Freizeitbads Arnstadt. 2019 wurde das 20-jährige Bestehen der Einrichtung gefeiert. Ein Höhepunkt des Jubiläums war das Open-Air-Konzert auf der Hammerwiese. Unter anderem VoXX Club sorgte für Begeisterung.

Froh ist Steinacker darüber, dass es gelang, neue Fachkräfte zu binden. Mittlerweile besteht das Team wieder aus 16 Mitarbeitern, dazu zählt auch ein neuer Auszubildender, der Fachangestellter für Bäderbetriebe werden will. Zudem wurde eine duale Studentin eingearbeitet, die sich mit dem Marketing der Einrichtung beschäftigt.

2019 besuchten 164.000 Menschen die Freizeiteinrichtung, etwas mehr als 2018. Gezählt wurden circa 38.000 Schul-, Vereins- und Rehasportnutzungen sowie 25.000 Saunanutzungen.

Auch Erneuerungsarbeiten wurden im Bad durchgeführt: Es gibt ein neues Kassensystem und neue Duschmischstationen, die Sanitärbereiche wurden saniert. Auch ein neues Saunakonzept wurde erarbeitet.

Einige Neuheiten gab es auch im Kursprogramm des Stadtbades. So wurden neue Kurse für Kleinkinder wie das Bambini-Schwimmen eingeführt. So soll es auch 2020 weitergehen: Zum Jahresstart wurden zwei Kursneuheiten präsentiert – Aqua Yoga und Aqua Pilates. Das Kurskonzept der Einrichtung ist vielfältig und gilt in der Thüringer Bäderbranche als innovativ – sicher auch deshalb nutzen im abgelaufenen Jahr über 5.000 Gäste die Angebote.

Ein Ziel für 2020 ist es, die Geräuschkulisse in der Schwimmhalle zu minimieren, in dem spezielle schallschluckende Elemente in der Sommerschließzeit verbaut werden. 2019 leistete auch das Stadtbad einen Beitrag zur Erreichung der klima- und energiepolitischen Ziele, indem energiesparende LED-Lampen im Bad verbaut wurden. Auch die Sport- und Spaßbecken sollen auf LED-Beleuchtung umgerüstet werden.

In der Sommerschließzeit sollen im und am am Kleinkinderbecken neue Spielattraktionen entstehen. Auch läuft die Planung für weitere An- und Umbauarbeiten, damit der Vorreiterstatus in der Region gefestigt und ausgebaut werden kann, kündigte Steinacker an.