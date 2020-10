Arnstadt: Per App zu Gast im Schloss

Das Schlossmuseum Arnstadt ist ab sofort auch mit dem Smartphone erlebbar. Als erstes Museum in Deutschland ist es in der App Useeum vertreten. Bereits vor drei Jahren hat das Museumsteam mit Schülern des Melissantes-Gymnasiums einen Audioguide produziert, in dem Schlossmaus Lilli die Feldmaus Felix durch das Museum begleitet. „Unsere Idee war ein Audioguide von Kindern für Kinder, den man sich während des Rundgangs mit einem MP3-Player anhören kann“, erinnert sich Museumsdirektorin Antje Vanhoefen. „Es ist toll, dass wir damit nicht nur viele Besucher begeistern konnten, sondern auch die Entwickler der App Useeum.“ Die App Useeum wurde in Dänemark entwickelt. Mit ihr werden Museen, Sehenswürdigkeiten und Orte durch Audio-, Text-, Bild- und Videodateien erlebbar. Das Schlossmuseum Arnstadt ist das erste Pilotprojekt für den deutschen Markt. Antje Vanhoefen möchte die Inhalte für die App gern weiterentwickeln: „Useeum ist eine Gemeinschafts-App, in der Geschichten und Informationen aus allen teilnehmenden Museen erlebbar werden. Je mehr Häuser vertreten sind, umso attraktiver wird das Angebot werden.“

Für 2021 ist ein Audioguide für die Ausstellung „Hörbarer Glaube. Johann Sebastian Bach in Arnstadt“ geplant.