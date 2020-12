Der Alkoholtest bei einem Radfahrer in Arnstadt zeigte 2,46 Promille an.

Arnstadt Ein 22-Jährger ignoriert in Arnstadt volltrunken die Ausgangssperre.

Radfahrer mit 2,46 Promille in Arnstadt erwischt

In den Nachtstunden des 28. Dezember2020 kontrollierten die Beamten der Polizei Arnstadt-Ilmenau einen 22-jährigen Fahrradfahrer in der Erfurter Straße in Arnstadt. Bei der Kontrollen nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,46 Promille. Bei dem jungen Mann wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Arnstadt durchgeführt. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet ihn auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die geltenden Corona-Regeln, da er ohne triftigen Grund gegen die Ausgangssperre verstoßen hat. red