Arnstadt: Sammeltassen-Kaffeeklatsch mit der Marlitt verschoben

Friederike Henriette Christiane Eugenie John, vielen bekannt als Schriftstellerin Marlitt, wurde am 5. Dezember 1825 in Arnstadt geboren. Zur ihrem 195. Geburtstag am Samstag sollte im Café Marlitt in Arnstadt der beliebte Sammeltassen-Kaffeeklatsch stattfinden. Dieser fiel coronabedingt aus. Symbolisch erinnerten Uta Kessel, die in das Kostüm der Marlitt schlüpft, und Doreen Bell vom Café Marlitt am Denkmal der Schriftstellerin an die Kaffeeklatsch Geschichten. Beide laden zum 196. Geburtstag am 5. Dezember 2021 ein.