Arnstadt. Glühendes Eisen formen, aber auch Holz auf kreative Weise bearbeiten – das bietet ein Kurs, der am 7. März in Arnstadt beginnt.

Arnstadt: Schmieden lernen an fünf Tagen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstadt: Schmieden lernen an fünf Tagen

Wer möchte künstlerisch schmieden lernen? Oder Holzbearbeitung? Dazu bietet die Volkshochschule (VHS) an fünf Samstagen von März bis Juli in Arnstadt/Görbitzhausen einen Kurs an.

Schmieden, Schweißen, Arbeiten mit Kettensäge oder Stecheisen, das könnten die Teilnehmer erlernen oder vertiefen. Der Kurs finde in der Werkstatt eines Künstlers statt, so dass beste technische Voraussetzungen bestünden, heißt es von Seiten der VHS. Amboss, Schneidbrenner, Kettensägen seien vorhanden.

Die Termine sind : 7. März, 4. April, 2. Mai, 20. Juni und 4. Juli, jeweils 9.30 bis 15 Uhr. Derbe Kleidung (keine Kunstfaser), festes Schuhwerk, Lederhandschuhe bitte selber mitbringen.

Gebühr: 156 Euro, ermäßigt 78 Euro; Infos und Anmeldung unter Tel. 03628/61070, www.vhs-arnstadt-ilmenau.de