Arnstadt: Schulgebäude soll auf den Prüfstand

Das Gebäude der ehemaligen Fachhochschule Kunst in der Lindenallee in Arnstadt könnte im Kreistag zu einem Zankapfel werden. Das deutete sich bereits in den letzten Tagen im Zuge der Haushaltsdebatte an.

Nicht nur wegen der Personalstellen, die Landrätin Petra Enders (Linke) zusätzlich schaffen will, gibt es Streit. Die Oppositionsfraktionen fordern auch Augenmaß bei geplanten Investitionen. CDU und FDP drängen darauf, den Zuwachs bei der Kreisumlage zu halbieren – was Kürzungen an anderer Stelle bedeutet.

Nordkreis wird benachteiligt

Auch Sparvorschläge hat die CDU bereits in petto: So regt die Fraktion nicht nur an, bis zum Sommer ein Nutzungskonzept für das Schulgebäude vorzulegen und dieses zu verkaufen, falls es der Kreis nicht selbst benötigt. Auch die 350.000 Euro, die für die Sanierung des undichten Dachs vorgesehen sind, sollen aus der Haushaltsvorlage gestrichen werden.

Die Landrätin reagiert bei diesem Thema dünnhäutig: Hätte ihr Amtsvorgänger Benno Kaufhold (CDU) das Kreisgebäude nicht in Erbpacht an die bald darauf insolvente Fachhochschule gegeben, „hätten wir heute nicht die Probleme mit dem Bauzustand“, wetterte Enders im Finanzausschuss.

Auch Eleonore Mühlbauer (SPD) stieß der Vorschlag, ausgerechnet bei der FH Kunst zu sparen, sauer auf. Das traurige Schicksal der Lindenallee 10 müsse endlich ein Ende haben. „Nach jahrelangen Querelen, die durch das politisch ungeschickte Handeln des Alt-Landrates Kaufhold ausgelöst wurden, muss jetzt endlich in dieses Gebäude investiert werden“, so Mühlbauer. Den Vorschlag der CDU bezeichnete sie als südkreislastig. Sie habe das Gefühl, die Sparvorschläge der Fraktion gingen oft zulasten der Kreisstadt. Dabei sei es wichtig, dass für die Volkshochschule in Arnstadt eine neue Unterkunft gefunden werde. Das derzeitige Gebäude sei zu klein und nicht barrierefrei.

Vorwürfe gegen Alt-Landrat

Das Gebäude in der Lindenallee 10 hingegen eigne sich sehr gut als neues Domizil der Volkshochschule. „Deshalb darf die Sicherung des Daches nicht weiter verschleppt werden. Gedanke zur Veräußerung des Objektes an private Dritte verbieten sich allein schon durch den dringenden Bedarf an der sehr aufwendig sanierten Turnhalle. Ich fordere die Kreistagsmitglieder auf, statt den Haushaltsansatz zu streichen, in allen Ausschüssen gemeinsam mit Arnstadt und dem Land Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten zu entwickeln“, so Eleonore Mühlbauer. Leider seien die mit Blick auf eine Sanierung beantragten Bundesmittel Ende September 2019 nicht bewilligt worden. Mühlbauer sieht aber trotzdem gute Chancen zur Realisierung, so könnte man über Städtebauförderung und den Denkmalschutz an diesem Gebäude nachdenken, denn „die Volkshochschule leistet eine wichtige Arbeit in unserem Kreis und muss in Arnstadt endlich angemessen untergebracht werden“.

Weiteres Ringen um Kompromiss

Ob sich CDU und FDP von diesen Argumenten überzeugen lassen, dürfte sich in den nächsten Tagen herausstellen. Da in der jüngsten Finanzausschusssitzung auch nach mehreren Stunden noch kein Kompromiss gefunden war, tagt der Ausschuss am Dienstag nächster Woche erneut. Die Zeit drängt, denn eigentlich soll am 29. Januar im Kreistag der Haushalt beschlossen werden.

Gelingt dies nicht, kann erst am 1. April über das Budget abgestimmt werden. Was weitreichende Folgen haben könnte. Denn erst nach der Genehmigung des Haushalts kann der Kreis Ausschreibungen für geplante Investitionen auf den Weg bringen. So spät im Jahr sind die Auftragsbücher der Handwerksfirmen aber voll. Was zur Folge haben könnte, das Angebote ausbleiben oder so teuer sind, dass dem Kreis Mehrkosten entstehen.