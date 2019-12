Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstadt: Schweinebraten mit Knödeln aus Gastfreundschaft

Landrätin Petra Enders (parteilos), Martina Lang von der Stadtverwaltung, Kathrin Horn und Martina Esche von der Erfurter Bank, Sascha Wolf von der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau und Friedrich Reinhard Wilke von den Stadtwerken nahmen am Dienstag am Empfang der Sponsoren der ökumenischen Aktion Gastfreundschaft im Großen Gemeindesaal am Pfarrhof 4 der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Arnstadt teil. Nach der Übergabe der Geldspenden verteilten die Sponsoren das Mittagessen an die Bedürftigen. Es gab Schweinebraten mit Knödeln. Seit Anfang November gibt es wieder diese Aktion im Gemeindehaus. Neben dem Saalfelder Eck, dem Marienstift hat auch der Hopfengrund in Arnstadt schon Essen für die Bedürftigen gekocht. Am 25. Februar 2020 endet die Aktion.