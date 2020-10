Arnstadt: Schwimmschule für Groß und Klein

Sabrina Bluhm wurde als Schwimmlehrerin im Sport- und Freizeitbad engagiert. Ab November bietet sie Schwimmschulen für Kinder und Erwachsene an.

Ein neues Kursprojekt mit insgesamt vier Kursen läuft jetzt im Sport- und Freizeitbad an. Sabrina Bluhm, deutsche Meisterin im Freischwimmen, bittet zur Schwimmschule. Die Kurse richten sich an Kinder und Erwachsene und umfassen unter anderem einen Aufbaukurs für das Bronzezeichen und einen Technikkurs für das Brust-, Kraul- und Rückenschwimmen. Die Kurse laufen ab Anfang November und sind zurzeit schon buchbar unter www.kurse.bad-arnstadt.de. Nachfragen werden auch unter Telefon: 03628 / 603379 oder natürlich direkt im Bad am Arnstädter Wollmarkt beantwortet.