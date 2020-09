Zu einem Tag der offenen Tür lädt am Wochenende das Shaolin-Zentrum in die Turnhalle der ehemaligen Fachhochschule Kunst in der Lindenallee ein. Am Samstag gibt es von 11 bis 18 Uhr Angebote, etwa Gespräche und Seminare mit einem Shaolin-Meister. Am Sonntag werden die Seminare von 10 bis 13.30 Uhr fortgesetzt.