Arnstadt setzt 2021 erneut Stadtstreife ein

Auf dem Spielplatz an der Marlitt wurde im Sommer mehrfach hoher Sachschaden angerichtet. So etwas zu verhindern, ist Aufgabe der Stadtstreife.

Arnstadt. Einen Versuch startete die Stadt Arnstadt Mitte Oktober. Bürgermeister Frank Spilling (pl) heuerte einen Sicherheitsdienst an, der an sieben Wochenenden auf Streife ging. „Das geschah natürlich in enger Absprache mit der Polizei“, so das Stadtoberhaupt. Die Sicherheitsfachkräfte waren jeweils freitags und samstags zwischen 20 und 2 Uhr unterwegs.

„Wir haben den Versuch nun ausgewertet und sind zufrieden“, bilanziert Spilling. Eine hundertprozentige Sicherheit biete eine solche Stadtstreife zwar nicht, verweist der Bürgermeister darauf, dass beispielsweise nachts der Hopfenbrunnen zerstört wurde. Anwohner berichten aber durchaus von positiven Effekten.

„Uns ging es vor allem darum, auf größere Gruppen einzuwirken, die sich an immer denselben Plätzen treffen“, so Spilling. Von ihnen gingen mitunter Zerstörungen aus, verweist er auf wiederholt am Spielplatz Marlitt aufgefundene Schmierereien. Aber auch Lärmbelästigungen gab es nachts immer wieder – durch Musik, lautstarke Gespräche, mitunter aber auch durch das Zünden von Feuerwerkskörpern.

Aufgabe der Stadtstreife war es, die üblichen Brennpunkte abzulaufen. Von der Marlitt ging es auf den Markt, durch die Fußgängerzone in den Schlossgarten und zurück. „Sechsmal wurden größere Gruppen im Schlossgarten angetroffen, dreimal feierten Jugendliche lautstark auf dem Markt“, bilanzierte Spilling. Am 28. November, als schon verschärfte Corona-Regeln galten, wurde in der Rankestraße zudem eine Party entdeckt, an der 30 Leute teilnahmen. Die geschulten Fachkräfte sprachen die Gruppen jeweils an, baten um Ruhe. „Diese Ansprache wirkt“, so die Erfahrung der Stadtstreife. In der Regel hätten sich die Gruppen anschließend aufgelöst – wohl auch aufgrund des Wissens, dass der Sicherheitsdienst einen kurzen Draht zur Polizei hat.

„Aufgrund der positiven Anwohnerreaktionen und weil die Streife gut hilft, wollen wir das Projekt 2021 fortsetzen“, sagt Spilling. Natürlich wisse er, dass es keine hundertprozentige Sicherheit geben kann. „Aber wir bekommen so mehr Ruhe in die Stadt.“ 10.000 Euro stehen im Haushalt 2021 für ein Videoüberwachungssystem, das am Theatervorplatz installiert werden soll. Weitere 8000 Euro sind dazu bestimmt, die Streifen fortsetzen zu können.

„In welcher Taktung sie erfolgen, werden wir sehen“, sagt der Bürgermeister. Was ihn freut: „Die Stadtstreife hat eine höhere Akzeptanz, als wir zunächst dachten – sowohl bei den Anwohnern als auch bei Gruppen, die von der Streife ermahnt werden.“