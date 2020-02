Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstadt soll Inklusionsbeirat erhalten

Nach langer Diskussion rückt die Gründung eines Inklusionsbeirates in Arnstadt näher. Am 27. Februar will sich der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales der Stadt abschließend mit dem Thema befassen und letzte Details klären. Behinderte Menschen wie die Mitglieder der Selbsthilfegruppe „Miteinander selbstbestimmt leben“ setzen sich seit Jahren für die Gründung so eines Gremiums als Interessenvertretung ein.

Bereits im Dezember 2018 hatte es im Rathaus eine erste Informationsveranstaltung gegeben, mehrfach wurde das Thema im zuständigen Ausschuss diskutiert. Ein Entwurf für eine Satzung wurde erstellt und Vorschläge aus Vereinen und Verbänden eingearbeitet. Den ergänzten Entwurf habe man im März 2019 diskutiert, erinnerte Angelika Kowar, Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte der Stadt, im Sozialausschuss.

Einige Stadträte zeigten sich dort irritiert, warum erneut in großer Runde mit den Trägern diskutiert werden soll. Man habe ausgiebig beraten. „Warum wieder am Punkt 1 anfangen?“, fragte Jeanette Schilling (CDU). „Das Ding ist beschlussreif“, betonte Andreas Kühnel (Pro Arnstadt).

Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales (öffentlich/nichtöffentlich), 27. Februar, 18 Uhr, Rathaussaal Arnstadt