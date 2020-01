Kinder haben ihren Spaß auf Hüpfburgen – wie hier beim Gregoriusfest 2019 auf dem Viaduktsportplatz in Stadtilm.

Arnstadt: Stadthalle wird zum Spielplatz

Die Stadthalle verwandelt sich am kommenden Wochenende in einen großen Indoor-Spielplatz. Zum ersten Mal kommt das Hip-Hop-Tobeland nach Arnstadt und verspricht unterm Hallendach Spaß und Action für die gesamte Familie. Dann kann man hüpfen, rutschen, klettern und vieles mehr. So soll es auch einen Bungee-Run, eine Kletterwand sowie einen Laufparcours geben.

Wie viele der insgesamt 30 Hüpfburgen sie unterbekommen werden, konnte Romano Schmidt vom Veranstaltungsunternehmen noch nicht sagen. „Mal sehen, was wir reinkriegen“, meinte er. Man habe einige sehr große Exemplare dabei, auch eine Riesenrutsche soll Spaß bieten. Schließlich sei der Januar „ein langweiliger Monat“, da sorge man für etwas Abwechslung, sagte Schmidt. Die Eltern dürften übrigens alles mit benutzen und sich ebenfalls austoben. Das Unternehmen tourt nach eigenen Angaben durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Im Sommer sei man mit dem Hüfburgenland draußen auf Sportplätzen, jetzt im Winter in größeren Hallen. Die Tageskarte kostet 7 Euro für Kinder und 3 Euro für Erwachsene. Geöffnet ist am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.