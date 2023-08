Arnstadt stellt Brunnen wegen Verschmutzung ab

Dieser Brunnen fließt in diesem Jahr nicht mehr.

Arnstadt. Unrat führte bei einem Brunnen in Arnstadt zum Abstellen des Wassers.

Der Hock-auf-Brunnen in der Unteren Marktstraße wurde jetzt durch die Stadtverwaltung abgestellt. Immer wieder sei er mit Unrat verschmutzt worden und dadurch die Brunnentechnik stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie muss nun erneuert werden. In diesem Jahr wird dort kein Wasser mehr fließen. Die Stadtverwaltung bittet, die städtischen Brunnen nicht für die Müllentsorgung zu benutzen. Der Hock-auf-Brunnen wurde 2010 im Zusammenhang mit der Sanierung und dem grundhaften Ausbau der Unteren Marktstraße errichtet. Er befindet sich direkt neben dem Spielplatz.