Arnstadt: Suche nach weihnachtlichen Traditionen

Ilm-Kreis. Aufruf an die Leser: Weihnachtstraditionen der Menschen aus Arnstadt und Umgebung werden gesucht.

Die Weihnachtszeit steht bevor und in vielen Familien beginnt für die Adventszeit das Schmücken. Weihnachten soll es anheimelnd in der guten Stube werden, es kommen die Lichterbögen, die Adventskränze und die Lichterketten wieder hervor. Da entsinnt man sich der früheren Zeiten, denkt an die vielen Feiern mit den Lieben zurück.

Gehören auch Sie zu den Traditionalisten, hängen bei Ihnen noch alte Kugeln und Spitzen am Baum? Haben sie Weihnachtspyramiden oder Nussknacker aus alten Zeiten mit jeder Menge Erinnerungen? Wird bei Ihnen gesungen, auf Instrumenten gespielt, legen Sie die alten Schallplatten auf oder bauen Sie die Eisenbahn für die Enkel auf? Basteln Sie gern ihren Weihnachtsschmuck? Blättern Sie in den Fotoalben?

Wir würden gern unsere Leser daran teilhaben lassen, wie es bei Ihnen weihnachtet. Schreiben Sie uns doch eine E-Mail an: arnstadt@funkemedien.de oder rufen Sie in der Redaktion an unter Telefon: 03628/619411. Wir kommen gern zu Ihnen und berichten über Ihre Weihnachtstraditionen in Wort und Bild. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften.