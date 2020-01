Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstadt: Über Frösche, Prinzen und die große Liebe

Zum Programm „Provinzgeschnatter“ laden am Sonntag, 8. März, um 16 Uhr, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Arnstadt, Angelika Kowar, und die Stadt- und Kreisbibliothek Arnstadt zu einer literarisch-musikalischen Buchlesung in das Theater Arnstadt ein. Pauline Werner und Olaf Bessert sind mit ihrem Programm zum ersten Mal Gäste in Arnstadt. Die Landrätin Petra Enders (Linke), hat die Schirmherrschaft über die Frauentagsveranstaltung übernommen. Ist Arnstadt Provinz? Wird bei uns geschnattert? Klar doch - wer kennt nicht die drei „Tratsch-Tanten“ in der Arnstädter Fußgängerzone, die bei Wind und Wetter tratschen und schnattern.

Viele Klischees halten sich hartnäckig und so nimmt die Autorin Pauline Werner in ihrem Buch „Provinzgeschnatter“ alltägliche und außergewöhnliche Frauen- und Lebensfragen humorvoll, sarkastisch, aber auch tiefgründig aufs Korn. Sie schaut hinter die Kulissen des banalen Mit- und Durcheinanders und kommt nicht um die Frage herum: Warum sind wir wie wir sind, obwohl wir viel einfacher wären, wenn wir einfacher wären? Über Frösche, Prinzen und die große Liebe und andere Katastrophen stellt Pauline Werner ihre eigenen Thesen auf. Wie es in der Ankündigung heißt, versteht sie es, die Vorzüge und Schwächen im Allgemeinen und die Facetten der Liebe unterhaltsam zu beleuchten. Der Liedermacher Olaf Besser wird die lebensfrohe Buchautorin auf seine ganz spezielle Weise musikalisch umrahmen und begleiten. Zu dieser musikalischen Buchlesung sind all jene Frauen recht herzlich eingeladen, die trotz allem oder gerade deshalb immer noch an die wahre Liebe glauben. Und weil an der Liebe und den Damen gleichermaßen Frauen und Männer beteiligt sind, können sich die männlichen Begleitungen ebenso auf einen kurzweiligen Nachmittag freuen. Die Stadt Arnstadt, Gleichstellungsbeauftragte sowie die Stadt- und Kreisbibliothek Arnstadt als Veranstalterinnen laden zu diesem kostenfreien Nachmittag, welcher mit Humor, Augenzwinkern und mit Tiefsinn gespickt ist, recht herzlich ein. Zudem wird ein Begrüßungssekt kostenfrei gereicht. Da es keine Voranmeldungen und keine Platzreservierungen gibt, sichert rechtzeitiges Kommen die (besten) Plätze. Zu beachten ist, dass wenn alle Theaterplätze belegt sind, kein weiterer Einlass gewährt wird.