Arnstadt: VdK berät telefonisch

In der Geschäftsstelle des Sozialverbandes VdK in der Arnstädter Rankestrasse 11 findet bis auf Weiteres kein Publikumsverkehr statt. Wie Jochen Thiele von der Ortsgruppe des Verbandes darüber hinaus mitteilte, sind Information und Beratung sind unter den gegebenen Umständen ausschließlich per Telefon möglich. Menschen, die Fragen haben, können dieser stellen unter Telefon: 03628/77441 oder per E-Mail an die Adresse: kv-ilmkreis@vdk.de). red